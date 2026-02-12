Huawei открыла 2026 год громкой презентацией технологических новинок

Компания Huawei провела специальный ивент для представителей медиа, на котором представила свои ключевые новинки. В центре внимания оказались премиальный складной смартфон Huawei Mate X7, обновленный планшет Huawei MatePad 11.5 S с инновационным экраном PaperMatte, а также стильные наушники открытого типа Huawei FreeClip 2.

Мероприятие прошло в теплой и динамичной атмосфере. Гости смогли не только узнать о новых устройствах напрямую от представителей бренда, но и лично протестировать технику, опробовать ее в различных сценариях использования и поделиться первыми впечатлениями.

Премиальный складной флагман Huawei Mate X7









Главной звездой презентации стал Huawei Mate X7 — складной смартфон нового поколения, сочетающий премиальный дизайн и передовые технологии. Устройство получило усовершенствованный механизм складывания, тонкий корпус и флагманскую камеру, обеспечивающую высокое качество фото- и видеосъемки.

Отдельное внимание было уделено надежности: гибкий экран покрыт прочным стеклом Kunlun Glass второго поколения, которое защищает устройство от царапин и трещин. Кроме того, смартфон обладает влагозащитой, что делает его еще более устойчивым к повседневным нагрузкам.

Влагостойкость устройства представители Huawei наглядно продемонстрировали, погрузив смартфон в аквариум с водой. Как и следовало ожидать, Huawei Mate X7 с легкостью прошел испытание, подтвердив высокий уровень защиты и возможность комфортного использования даже влажными руками по мокрому экрану.

Большой гибкий дисплей позволяет удобно работать с контентом, просматривать видео и использовать несколько приложений одновременно, а в сложенном виде смартфон остается компактным и практичным для повседневного использования.

Huawei MatePad 11.5 S — универсальное устройство для работы и творчества





Обновленный Huawei MatePad 11.5 S стал мощным инструментом для учебы, работы и креативных задач. Его ключевая особенность — экран с усовершенствованной технологией PaperMatte, который снижает блики и обеспечивает максимальный комфорт для глаз.

Планшет позиционируется как полноценная замена ноутбуку благодаря высокой производительности, поддержке клавиатуры и широкому набору полезных бесплатных приложений. Устройство уже доступно в продаже в версии с клавиатурой, а также комплектуется стилусом в подарок.

Во время презентации представитель одного из ключевых партнеров Huawei руководитель направления телекоммуникаций компании Technodom, Женисбек Джугенов поделился успешной историей развития категории планшетов. Он отметил, что в 2025 году был зафиксирован значительный рост продаж планшетов Huawei, что подтверждает высокий интерес пользователей к устройствам бренда и их востребованность на рынке.

Huawei FreeClip 2 — комфорт и стиль в движении





Новинка в категории носимых устройств наушники открытого типа Huawei FreeClip 2 отличаются ультралегким весом и продуманной эргономичной конструкцией. Они надежно фиксируются в ушах и не выпадают даже при активных движениях, что делает их отличным выбором для спорта и динамичного образа жизни.

Благодаря открытому форм-фактору пользователи сохраняют слышимость окружающих звуков, что повышает комфорт и уровень безопасности при повседневном использовании особенно на улице или во время тренировок.

При этом FreeClip 2 обеспечивают высокое качество звучания за счет улучшенных динамиков и интеллектуальной системы обработки аудио, отвечающей за чистые высокие частоты, насыщенные басы и сбалансированный звук. Технологии шумоподавления и оптимизации голоса позволяют комфортно общаться даже в шумной обстановке.

Наушники можно персонализировать с помощью стильных аксессуаров, а полная совместимость с Android и iOS делает их универсальным решением для пользователей разных платформ.

Тестирование новинок и живое общение





На протяжении всего ивента гости активно тестировали устройства, задавали вопросы официальным представителям Huawei и знакомились с ключевыми технологиями бренда. Такой формат позволил получить реальные впечатления от новинок и глубже понять их возможности.

Все представленные продукты уже доступны в продаже у официальных партнеров Huawei.

В рамках ограниченного предложения новинки можно приобрести на специальных условиях: премиальный складной смартфон Huawei Mate X7 по цене от 899 990 тенге, планшет Huawei MatePad 11.5 S от 239 990 тенге — со стилусом M-Pencil в подарок, а наушники открытого типа Huawei FreeClip 2 от 79 990 тенге.