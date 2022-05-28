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Gucci построила город в видеоигре Roblox. В нем можно купить виртуальную одежду бренда
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Сегодня в 09:40

Gucci построила город в видеоигре Roblox. В нем можно купить виртуальную одежду бренда

Roblox — это онлайн-платформа с виртуальной вселенной, где можно создать собственную игру или поиграть в созданную другими. Теперь в виртуальной вселенной есть Gucci Town.

В центре города расположен сад, который соединяет различные области, в том числе пространство для мини-игр, кафе и виртуальный магазин, где игроки могут покупать вещи Gucci для своего аватара.

Это не первое появление Gucci во вселенной Roblox. В 2021 году компания создала сад, который был доступен всего две недели. По данным бренда, за это время его посетили более 20 миллионов игроков. Представители Gucci ожидают, что новое пространство будет постоянно развиваться.

Источник: incrussia.ru

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#технологии #виртуальнаяреальность #gucci #цифровоймир #roblox
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