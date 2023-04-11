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Грядущий Google Pixel 7a будет в голубом, белом и сером цветах
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Главный

Сегодня в 10:43

Грядущий Google Pixel 7a будет в голубом, белом и сером цветах

В открытый доступ попали изображения смартфона Google Pixel 7a, который представят на конференции Google I/O 2023, стартующей 10 мая. Новые рендеры раскрывают дизайн смартфона со всеми подробностями.

Исходя из нынешних изображений можно сделать вывод, что Google Pixel 7a будет выпускаться, как минимум, в трех цветовых вариантах: светло-голубом, белом и сером.

Ожидается, что Google Pixel 7a будет базироваться на фирменном процессоре Tensor G2, который дебютировал в моделях Pixel 7 и Pixel 7 Pro. Также сообщается, что новинка получит 6,1-дюймовый OLED-дисплей производства Samsung с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц.

Основная камера новой модели включает 64-Мп сенсор Sony IMX787 вместо датчика Sony IMX363 у Pixel 6a, дополненный широкоугольным сенсором с разрешением 12 Мп. Кроме того, по данным инсайдеров, Pixel 7a поддерживает беспроводную зарядку, имеет один слот для SIM-карты с гидроизоляцией лотка, а также порт USB-C для зарядки. Смартфон будет поставляться с предустановленной ОС Android 13.

Источник: 3dnews.ru

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