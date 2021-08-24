Группа Mezzo попала в тройку лидеров после двух конкурсных дней на «Новой волне-2021»

Группа Mezzo, представляющая Казахстан на международном вокальном конкурсе «Новая волна-2021», по итогам двух дней расположилась на третьем месте.

В первый конкурсный день казахстанцы, исполнив песню Мэрайи Кэри Without you, получили 86 баллов от членов жюри и были на втором месте после участника из Армении.

Во второй день, посвященный хитам своей страны, они спели композицию Батырхана Шукенова «Дождь» и опустились на третье место со 170 баллами.

Теперь финалистов ожидает третий конкурсный этап — день премьер, по итогам которого и определится победитель «Новой волны-2021».

В этом году в финале «Новой волны» за главный приз борются 11 участников из 9 стран мира. Определяет судьбу конкурсантов жюри: Игорь Крутой, Филипп Киркоров, Светлана Лобода, Сергей Лазарев, Artik & Asti, Дима Билан и Димаш Кудайберген.

Источник: tengrinews.kz