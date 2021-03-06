Google запустил проект для женщин «Стань успешной»

В преддверии 8 Марта на платформе «Вместе с Google» появился раздел «Стань успешной». Цель проекта — помочь женщинам, которые хотят подняться выше по карьерной лестнице.

Проект предусматривает образовательные программы по двум направлениям — карьера и бизнес. «Стань успешной» охватит разные сферы — от предпринимательства и карьеры разработчика до образования и мотивации.

Раздел «Стань успешной» будет регулярно обновляться, расширяя список полезных программ для поддержки пользовательниц на пути к успеху в различных сферах жизни.

Источник: daily.afisha.ru