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Google запустил проект для женщин «Стань успешной»
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Сегодня в 10:33

Google запустил проект для женщин «Стань успешной»

В преддверии 8 Марта на платформе «Вместе с Google» появился раздел «Стань успешной». Цель проекта — помочь женщинам, которые хотят подняться выше по карьерной лестнице.

Проект предусматривает образовательные программы по двум направлениям — карьера и бизнес. «Стань успешной» охватит разные сферы — от предпринимательства и карьеры разработчика до образования и мотивации.

Раздел «Стань успешной» будет регулярно обновляться, расширяя список полезных программ для поддержки пользовательниц на пути к успеху в различных сферах жизни.

Источник: daily.afisha.ru

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