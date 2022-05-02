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Google оказался самым дорогим медиабрендом в мире
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Вчера в 08:54

Google оказался самым дорогим медиабрендом в мире

Согласно рейтингу Brand Finance, самый дорогой бренд в мире принадлежит Google. Его оценили в $263,4 миллиарда. Почти вся выручка Google приходит от рекламы.

Всего в список вошли 50 глобальных медиабрендов. Facebook заняла второе место по стоимости бренда — $101,2 миллиарда. WeChat оказался на третьем месте — $62,3 миллиарда.

TikTok занял четвертое место — $58,98 миллиардов. Disney — на пятом месте — $57,05 миллиардов.

Технологические компании заняли 66% общей стоимость всех брендов в рейтинге Brand Finance.

Источник: incrussia.ru

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