Google оказался самым дорогим медиабрендом в мире

Согласно рейтингу Brand Finance, самый дорогой бренд в мире принадлежит Google. Его оценили в $263,4 миллиарда. Почти вся выручка Google приходит от рекламы.

Всего в список вошли 50 глобальных медиабрендов. Facebook заняла второе место по стоимости бренда — $101,2 миллиарда. WeChat оказался на третьем месте — $62,3 миллиарда.

TikTok занял четвертое место — $58,98 миллиардов. Disney — на пятом месте — $57,05 миллиардов.

Технологические компании заняли 66% общей стоимость всех брендов в рейтинге Brand Finance.

Источник: incrussia.ru