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Google Earth обновили. Теперь сервис показывает, как человек изменил Землю в последние десятилетия
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Сегодня в 10:47

Google Earth обновили. Теперь сервис показывает, как человек изменил Землю в последние десятилетия

Компания Google провела масштабное обновление платформы Google Earth. После него в сервисе Timelapse появилась возможность посмотреть, как деятельность человека и изменение климата повлияли на планету.

3D-панорамы показывают, как с 1984 по 2020 год на Земле исчезали леса, высыхали реки, таяли ледники и росли города. Чтобы проследить эти изменения, специалисты сервиса собрали 24 млн спутниковых снимков.

В итоге у них получилось, как отметили в Google, «самое большое видео планеты на нашей планете». Часть материалов, подготовленных командой Google Earth, появилась на ютьюб-канале платформы.

Ролики о трансформации разных мест также доступны для скачивания на сайте. Найти изображения любой точки Земли можно на портале проекта.

Источник: daily.afisha.ru

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#экология #карта #googleкарты #земля
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