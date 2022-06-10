Givenchy Beauty построил замок в метавселенной Roblox

Roblox Givenchy стал первым брендом, разработавшим бьюти-приключение в метавселенной. Цифровая локация, похожая на волшебное королевство, получила название Givenchy Beauty House. Она состоит из замка, вдохновленного домом основателя модного дома Юбера де Живанши, станции метро и бассейна. В каждой зоне игрок может поучаствовать в тематических активностях и выиграть виртуальные объекты, которые выйдут ограниченным тиражом.

Так, пользователь сможет «накрасить» своего аватара в косметическом кабинете, поучаствовать в конкурсе макияжа, потанцевать на танцполе, для которого разработали особые движения, спуститься на станцию метро и сфотографироваться в местной фотобудке, а еще пригласить в игру друзей.

Названия локаций отсылают к ключевым продуктам Givenchy Beauty: к примеру, станцию метро назвали L'Interdit в честь одного из знаковых ароматов бренда, а танцпол Irresistible — самого продаваемого. Призов, которые можно будет получить за победу в состязаниях, будет пять: пока известно о сумке, вдохновленной помадой Le Rouge, фирменной кепке и цепочке с навесным замком.

Попасть в замок Givenchy Beauty House можно будет начиная с 13 июня. Локация со временем будет меняться и адаптироваться к разным временам года и событиям — например, к Рождеству.

Источник: srsly.ru