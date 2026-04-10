WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Гид по матче в Астане: 11 мест с разным подходом — от японского уджи до клубничного латте
Город Нур-Султан

07.04.2026

Матча в Астане — уже не просто тренд, а отдельная культура со своими адресами, сортами и подходами. Одни места работают с церемониальным уджи из Японии, другие делают ставку на цветные латте и необычные вкусы. Собрали 11 заведений на любой запрос: для тех, кто хочет понять разницу между сортами, и для тех, кто просто хочет чего-то вкусного.



Jasyl Coffee, @jasylcoffee


Одна из первых кофеен Астаны, которая начала работать с японской матчей всерьез — привозят сырье напрямую из Японии. Подают церемониальную матчу в чистом виде: насыщенную, с характерной горчинкой и без лишних добавок. Хороший выбор для тех, кто только знакомится с напитком и хочет почувствовать настоящий вкус. Из необычного в меню — фирменная булочка синнабон с карамельной матчей.



Ujimatcha.kz, @ujimatcha.kz


Специализированное место — матча из Удзи, одного из самых известных японских чайных регионов. Именно здесь можно попробовать церемониальный сорт: плотный, насыщенный, с ярким послевкусием. Хороший ориентир, если хочется понять разницу между «инстаграмной» и настоящей матчей. Также можно купить упаковку домой и готовить самостоятельно. Для любителей экспериментов — матча с персиком, голубикой, шоколадом и манго.



Coffee Hub, @coffee.hub.kz


Кофейня с вниманием к деталям — и к матче в том числе. Из необычного в меню есть bumble matcha: слоистый напиток, где матча сочетается с медом и лимоном. Встречается в Астане нечасто. Место выбирают и за эстетику подачи, и за стабильное качество напитков.



Chekhov, @chekhov.ast


Для тех, кто любит матчу яркую и разноцветную. В меню есть розовая, синяя и зеленая матча с банановым, кокосовым и миндальным вкусами. Напитки заметные, фотогеничные, подходят скорее под настроение, чем для изучения сорта. Приходить сюда удобно на завтрак — кухня работает с утра, и к матче можно взять что-то из еды.



Big Apple Coffee Kazakhstan


Матча в формате «на каждый день»: понятная, привычная, с гибкими опциями. Сырная пенка, сливки, сироп — выбор за гостем. Заведение следит за трендами и адаптирует меню под запрос. Подходит, если хочется чего-то знакомого без лишних сложностей.



Drinkit, @drinkitcoffee.kz


Формат без лишнего контакта: заказ через планшет, забрал и пошел. Большой выбор напитков — матча здесь один из пунктов широкого меню. Стабильное качество, быстро, удобно. Хороший вариант для тех, кто берет напиток с собой и не хочет тратить время на очередь.



Delish, @delish.astana


Матча здесь — ближе к десерту, чем к чайной церемонии. Клубничная матча выглядит ярко и пьется легко — без горчинки, зато с насыщенным сладким вкусом. К напитку можно взять десерты — заведение на них специализируется. Место для тех, кто хочет вкусного и красивого, а не аутентичного.



Luna Coffee Astana, @luna_coffee_astana


Небольшая уютная кофейня с авторским подходом к названиям: «Розовая мечта», «Сладкие объятия», «Весенний ветер» — все разные напитки на основе матчи. В меню классическая зеленая матча, а также розовая и голубая версии. Место атмосферное, без спешки, располагает к тому, чтобы задержаться.



Coffee Boom, @coffeeboom2010


Один из самых массовых форматов в Астане. Матча здесь — про доступность и знакомый вкус. Заведение хорошо знакомо жителям города: стабильно, предсказуемо, с удобным форматом навынос. Подходит, если нужен привычный напиток рядом с домом или работой.



Global Coffee KZ, @global_coffee_kz


Широкое меню с нестандартными сочетаниями вкусов — здесь любят пробовать новое. Матча подается в нескольких вариациях, часть из которых сложно найти в других заведениях города. Место для тех, кто хочет чего-то непривычного и готов экспериментировать.



Peak Buro, @peak_buro


Современное пространство, где матча — часть общей концепции: стильно, аккуратно, с вниманием к деталям. В меню классическая матча без экспериментов с вкусами. Приходят сюда не только за напитком, но и за атмосферой — место хорошо сделано как пространство для работы или встречи

#астана #кофейни #заведения #матча
