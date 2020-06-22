Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/c37/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/c37eedaee9c756ff1e7f8b194031b304.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
gennadiy-golovkin-hochet-provesti-boy-v-kazahstane
Геннадий Головкин хочет провести бой в Казахстане
55
/
/

Вчера в 09:44

Геннадий Головкин хочет провести бой в Казахстане

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин в эфире The Lockdown Tapes сообщил о желании провести бой на родине.

Видео с интервью размещено на YouTube-канале Matchroom Boxing. Ведущий Крис Ллойд задал GGG ряд вопросов, начиная от тренировок с Джонатоном Бэнксом и заканчивая планами на будущее.

Источник: forbes.kz

Источник фотографии: @gggboxing

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #геннадийголовкин #спорт #бокс #ggg
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Авиакомпания Scat увеличит количество рейсов из Астаны в Тараз, Шымкент и Талдыкорган
1392
С 1 января в Казахстане отменяется заочная форма обучения
965
К концу 2019 года астанчане перейдут на систему раздельного сбора мусора
974