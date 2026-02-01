Где поужинать всей семьей в Душанбе: 10 лучших ресторанов города

В Душанбе есть множество ресторанов, где можно провести теплый семейный вечер — с уютной атмосферой, разнообразным меню и внимательным сервисом. Собрали 10 семейных ресторанов Душанбе, куда можно отправиться всей семьей: здесь понравится и взрослым, и детям, а в меню блюда от национальной кухни до гастрономии разных стран мира.

Адрес: ул. Академиков Раджабовых, 11

Al Sham — арабское гостеприимство в его чистом проявлении. В ресторане представлен аутентичный выбор блюд арабской и ближневосточной кухонь: мезе, основные блюда и восточные десерты. Интерьер выполнен в традиционном стиле — резные деревянные стены и потолки создают уютную атмосферу, звучит арабская музыка, а по вечерам проходят шоу с танцем живота. Есть открытая терраса и приватные кабинки в стиле «маджлис». Подходит для семейных ужинов, встреч и мероприятий.

Адрес: ул. Дружба народов, 47

Ресторан в стиле традиционной чайханы: столы расположены вокруг сцены, есть место для танцевальных выступлений. Ежедневно с 10:00 до 23:00 проходят живые выступления — национальные таджикские танцы и концерты популярных исполнителей. В меню большой выбор блюд: национальная, региональная и международная кухни, горячие и холодные напитки. На втором этаже есть отдельные кабинки для уединенных встреч. Рекомендуется бронирование.

Адрес: пр. Рудаки, 55/1

Индийский ресторан с большим выбором традиционных блюд. Подходит для вегетарианцев и веганов. В меню карри, блюда тандури, ароматный рис, свежая выпечка и пряные соусы. Подают завтраки, обеды и ужины.

Адрес: пр. Рудаки, 70

Segafredo — часть мировой сети итальянских кафе, основанной Массимо Дзанетти. Бренд появился в 1988 году и сегодня представлен по всему миру. В Душанбе это место известно качественным итальянским кофе, десертами и легкими блюдами. Уютная атмосфера и дружелюбный сервис делают его отличным вариантом для семейных встреч и ужинов в непринужденной обстановке.

Адрес: пр. Рудаки, 30/1

Ресторан турецкой кухни с разнообразным меню: завтраки, шашлыки, кебабы, пиде, десерты. Подходит для семейных ужинов, есть игровая зона для детей.

Bella Pizza & Pasta, @bellapizza_tj

Адрес: пр. Рудаки, 55

Здесь можно попробовать первую в Душанбе пиццу из дровяной печи, в том числе по кусочкам. В меню также паста и другие итальянские блюда. Подходит как для быстрого обеда, так и для семейного ужина. Есть бесплатная доставка.

Адрес: ул. Махсум, 61/1

Kaya — единственный ресторан корейской кухни в Душанбе. В меню блюда из говядины, курицы и морепродуктов, корейское барбекю, лапша, салаты и большой выбор суши и роллов. Для большинства позиций доступны вегетарианские варианты. Отличный выбор для семей, которые любят азиатскую кухню.

Адрес: ул. Карамова, 1

Семейный ресторан мексиканской кухни. В меню тако, буррито, кесадильи, гриль и яркие авторские блюда. Есть игровая зона для детей, поэтому место подойдет для ужина всей семьей.

Адрес: ул. Айни, 48, Hilton Hotel

Элегантный ресторан азиатской кухни в отеле Hilton. В меню представлены блюда Вьетнама, Таиланда, Китая, Индонезии и Японии. Можно заказать блюда для совместной подачи из вок-станции, суши-бара, попробовать темпуру или гриль. Атмосфера стильная и спокойная, подходит для семейного ужина.

Flavour of Masala, @masalaflavours.tj

Адрес: ул. Рудаки, 156А

Ресторан южноазиатской кухни, где традиционные специи масала сочетаются с локальными кулинарными традициями. Блюда готовятся по классическим рецептам, с акцентом на насыщенные вкусы и ароматные специи. В меню карри, рисовые блюда, закуски и авторские позиции.