Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск по сайту:
WE
Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG
Реклама

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее closerecommendheropopupa
closesearch
drawnup
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

 
Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
gde-pouzhinat-vsey-sem-ey-v-dushanbe-10-luchshih-restoranov-goroda
logo
Где поужинать всей семьей в Душанбе: 10 лучших ресторанов города
Город Душанбе

16.02.2026

Где поужинать всей семьей в Душанбе: 10 лучших ресторанов города

В Душанбе есть множество ресторанов, где можно провести теплый семейный вечер — с уютной атмосферой, разнообразным меню и внимательным сервисом. Собрали 10 семейных ресторанов Душанбе, куда можно отправиться всей семьей: здесь понравится и взрослым, и детям, а в меню блюда от национальной кухни до гастрономии разных стран мира.



«Аль Шам», @alshamtjk


Адрес: ул. Академиков Раджабовых, 11

Al Sham — арабское гостеприимство в его чистом проявлении. В ресторане представлен аутентичный выбор блюд арабской и ближневосточной кухонь: мезе, основные блюда и восточные десерты. Интерьер выполнен в традиционном стиле — резные деревянные стены и потолки создают уютную атмосферу, звучит арабская музыка, а по вечерам проходят шоу с танцем живота. Есть открытая терраса и приватные кабинки в стиле «маджлис». Подходит для семейных ужинов, встреч и мероприятий.



«Бухоро», @restaurantbuhoro


Адрес: ул. Дружба народов, 47

Ресторан в стиле традиционной чайханы: столы расположены вокруг сцены, есть место для танцевальных выступлений. Ежедневно с 10:00 до 23:00 проходят живые выступления — национальные таджикские танцы и концерты популярных исполнителей. В меню большой выбор блюд: национальная, региональная и международная кухни, горячие и холодные напитки. На втором этаже есть отдельные кабинки для уединенных встреч. Рекомендуется бронирование.



Delhi Darbar Dushanbe


Адрес: пр. Рудаки, 55/1

Индийский ресторан с большим выбором традиционных блюд. Подходит для вегетарианцев и веганов. В меню карри, блюда тандури, ароматный рис, свежая выпечка и пряные соусы. Подают завтраки, обеды и ужины.



«Сегафредо», @segafredo_dushanbe


Адрес: пр. Рудаки, 70

Segafredo — часть мировой сети итальянских кафе, основанной Массимо Дзанетти. Бренд появился в 1988 году и сегодня представлен по всему миру. В Душанбе это место известно качественным итальянским кофе, десертами и легкими блюдами. Уютная атмосфера и дружелюбный сервис делают его отличным вариантом для семейных встреч и ужинов в непринужденной обстановке.



Citir Usta, @citirustadushanbe


Адрес: пр. Рудаки, 30/1

Ресторан турецкой кухни с разнообразным меню: завтраки, шашлыки, кебабы, пиде, десерты. Подходит для семейных ужинов, есть игровая зона для детей.



Bella Pizza & Pasta, @bellapizza_tj


Адрес: пр. Рудаки, 55

Здесь можно попробовать первую в Душанбе пиццу из дровяной печи, в том числе по кусочкам. В меню также паста и другие итальянские блюда. Подходит как для быстрого обеда, так и для семейного ужина. Есть бесплатная доставка.



Kaya, @kaya_dushanbe


Адрес: ул. Махсум, 61/1

Kaya — единственный ресторан корейской кухни в Душанбе. В меню блюда из говядины, курицы и морепродуктов, корейское барбекю, лапша, салаты и большой выбор суши и роллов. Для большинства позиций доступны вегетарианские варианты. Отличный выбор для семей, которые любят азиатскую кухню.



Salsa, @restaurant_salsa_


Адрес: ул. Карамова, 1

Семейный ресторан мексиканской кухни. В меню тако, буррито, кесадильи, гриль и яркие авторские блюда. Есть игровая зона для детей, поэтому место подойдет для ужина всей семьей.



In Asia


Адрес: ул. Айни, 48, Hilton Hotel

Элегантный ресторан азиатской кухни в отеле Hilton. В меню представлены блюда Вьетнама, Таиланда, Китая, Индонезии и Японии. Можно заказать блюда для совместной подачи из вок-станции, суши-бара, попробовать темпуру или гриль. Атмосфера стильная и спокойная, подходит для семейного ужина.



Flavour of Masala, @masalaflavours.tj


Адрес: ул. Рудаки, 156А

Ресторан южноазиатской кухни, где традиционные специи масала сочетаются с локальными кулинарными традициями. Блюда готовятся по классическим рецептам, с акцентом на насыщенные вкусы и ароматные специи. В меню карри, рисовые блюда, закуски и авторские позиции.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#семья #кудасходить #ужин #душанбе #гдепоесть
Поиск по сайту:
С ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Лучшие сервисы для организации комфортной жизни в Душанбе: от еды до развлечений
Лучшие сервисы для организации комфортной жизни в Душанбе: от еды до развлечений
7 лучших ресторанов Душанбе для любителей азиатской кухни
7 лучших ресторанов Душанбе для любителей азиатской кухни
Куда сходить на свидание в Душанбе: 15 ресторанов, кафе и кофеен
Куда сходить на свидание в Душанбе: 15 ресторанов, кафе и кофеен
Где гулять в Душанбе: самые красивые районы и парки города
Где гулять в Душанбе: самые красивые районы и парки города
100 личностей, которые вдохновляют весь Таджикистан
100 личностей, которые вдохновляют весь Таджикистан