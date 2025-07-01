Где отдохнуть на Балхаше: 15 лучших зон отдыха для семейного отпуска

Озеро Балхаш — популярное направление для летнего отдыха с семьей или друзьями. В этом обзоре мы собрали 15 лучших зон отдыха и гостевых домов на побережье Балхаша.









Семейный отель с уютными номерами, ресторанами, оборудованным пляжем, взрослым и детским бассейнами под открытым небом, водными горками и пляжными развлечениями — катанием на водных скутерах и «бананах».









Уютная зона отдыха на первой береговой линии с бассейном и водными горками. На песчано-галечном пляже доступны лежаки и тенты для комфортного отдыха. Здесь также регулярно проводят пенные вечеринки.









Зона отдыха с просторными номерами и песчаным пляжем в шаговой доступности. Здесь также есть большой бассейн под открытым небом с детской зоной, ресторан и бар.









Просторная база отдыха с отдельными уютными домиками, топчанами и беседками. Здесь оборудованы мангальная зона и большой пляж. Отлично подойдет для отдыха с семьей или большой компанией друзей.









Комфортная зона отдыха с беседками, мангальной зоной и столовой. Есть чистый пляж и обустроены мостики для рыбалки. Здесь также всегда будут рады вашим питомцам, но необходимо заранее обговорить это с администрацией.









Дом отдыха с просторной территорией, бассейном под открытым небом и доступом к пляжу, где есть все необходимое для комфортного отдыха у воды. Для детей предусмотрена игровая площадка.









Уютная зона отдыха с комфортными номерами, где есть все необходимое для приятного отдыха. Также есть чистый пляж с пирсом для комфортного захода в воду и детский бассейн.









Современная база отдыха на первой береговой линии со стильными просторными номерами и домиками для больших компаний. Есть мангальная зона и столовая с уютной домашней атмосферой.









Просторная зона отдыха с уютными номерами и приятной атмосферой. В стоимость проживания включены завтраки, в столовой также можно приобрести комплексные обеды и ужины. Идеально подойдет для семейного отдыха.









Семейная зона отдыха с комфортным пляжем, открытыми бассейнами и лежаками. В кафе подают авторские коктейли и разнообразные блюда. Здесь также регулярно проводят пенные вечеринки для гостей.









База отдыха со стильными номерами и видом на озеро, а также всем необходимым для спокойного семейного отдыха. У гостей есть уникальная возможность покататься на сап-бордах. Оборудованы рыбацкие мостики для любителей рыбалки.









Просторная зона отдыха с зеленой территорией, уютными номерами и чистым пляжем в шаговой доступности. Для гостей есть мангальная зона и столовая с завтраками, обедами и ужинами по доступным ценам.









В этой зоне отдыха есть все для семейных каникул: комфортные номера, чистый песчаный пляж с удобным входом в озеро, детский и взрослый бассейны под открытым небом и уютная столовая, где, помимо комплексных обедов, вы можете заказать свежую рыбу и раков.





Комфортная база отдыха с домиками. Оборудован чистый песчаный пляж с лежаками, топчанами и гамаками. Гостям доступна кухня, мангальная зона и столовая.





Современная зона отдыха с уютными деревянными домиками, где есть все для вашего комфорта. Предусмотрены детская и спортивная площадки для активного отдыха всей семьей.