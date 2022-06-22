Где больше узнать о жизни за рубежом. 20 интересных блогеров из стран Центральной Азии

Собрали подборку блогеров из Центральной Азии, которые подробно рассказывают об особенностях переезда, жизни, работы или учебы в разных странах.





Казахстан









Блог Жанель — фаворит среди жителей Центральной Азии. За обновлениями ее страницы следит миллион человек. Она делится семейными моментами жизни в Берлине и Алматы.

В блоге можно найти рецепты, советы по воспитанию детей или просто получить прилив позитивной энергии.











Самый интересный блог о Париже. Жанара живет во Франции уже 14 лет. Отвечает на вопросы подписчиков, выкладывает красивые фотографии.







Блог о жизни, путешествиях и моде. Девушка переехала из Алматы в Сиэтл и рассказывает об этом у себя на странице.









Малика учится на дизайнера в самом известном вузе мира — Stanford University. В блоге делится учебными моментами и рассказывает о жизни в Калифорнии.

Кыргызстан









Беназир — ваш гид в мир IT. Она живет в Штатах и рассказывает об особенностях работы программистом за рубежом.









Почти полгода Малика живет в Сиднее и активно ведет аккаунт. Она рассказывает о фишках в Instagram и учит снимать креативные reels.









Айнура ведет эстетичный профиль о семейной жизни в США. Особенно интересно смотреть stories и reels.









Блог о жизни школьницы в Штатах. Ведет спокойный и эстетичный блог.

Узбекистан









Девушка переехала из Бухары в Бонн. Sitorabonu рассказывает о жизни в Германии.









Семейный блог Мадины заинтересует любого. Девушка часто путешествует с детьми и пишет об этом на странице.









Блог Лолы про материнство и жизнь в Лондоне. Она также проводит прямые эфиры с интересными гостями.









Семейная жизнь в Японии глазами девушки из Узбекистана. Блог в формате life-style. Diyora пишет на двух языках.

Таджикистан









Девушка живет в Шарлоте и ведет блог о жизни в США. Помимо ведения блога Малика также работает финансовым аналитиком.





Мадина живет в Нидерландах. В своем блоге делится видеорецептами.









Travel-блогер из Душанбе. Страница Чонон вдохновляет — у девушки полно фотографий из самых разных стран.









Девушка пишет интересные посты про образование в Европе, стажировку в Индии и многом другом. У себя на странице она затрагивает и другие актуальные темы.