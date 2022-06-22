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Где больше узнать о жизни за рубежом. 20 интересных блогеров из стран Центральной Азии
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Вчера в 19:45

Где больше узнать о жизни за рубежом. 20 интересных блогеров из стран Центральной Азии

Собрали подборку блогеров из Центральной Азии, которые подробно рассказывают об особенностях переезда, жизни, работы или учебы в разных странах.


Казахстан

Жанель, @lifelearning

Жанель

Блог Жанель — фаворит среди жителей Центральной Азии. За обновлениями ее страницы следит миллион человек. Она делится семейными моментами жизни в Берлине и Алматы.

В блоге можно найти рецепты, советы по воспитанию детей или просто получить прилив позитивной энергии.


Жанара, @paris_kz

Жанара


Самый интересный блог о Париже. Жанара живет во Франции уже 14 лет. Отвечает на вопросы подписчиков, выкладывает красивые фотографии.


Leila, @_leliiik

Лейла


Блог о жизни, путешествиях и моде. Девушка переехала из Алматы в Сиэтл и рассказывает об этом у себя на странице.


Малика, @malikanatbek

Малика

Малика учится на дизайнера в самом известном вузе мира — Stanford University. В блоге делится учебными моментами и рассказывает о жизни в Калифорнии.

Кыргызстан

Беназир, @benoka.bai

Беназир

Беназир — ваш гид в мир IT. Она живет в Штатах и рассказывает об особенностях работы программистом за рубежом.


Малика, @wowmalika

Малика

Почти полгода Малика живет в Сиднее и активно ведет аккаунт. Она рассказывает о фишках в Instagram и учит снимать креативные reels.


Айнура, @kyrgyznomad

Айнура

Айнура ведет эстетичный профиль о семейной жизни в США. Особенно интересно смотреть stories и reels.


Малика, @lillarein

Малика

Блог о жизни школьницы в Штатах. Ведет спокойный и эстетичный блог.

Узбекистан

Sitorabonu, @bonu_rs

Ситорабону

Девушка переехала из Бухары в Бонн. Sitorabonu рассказывает о жизни в Германии.


Мадина, @madina_shadieva

Мадина

Семейный блог Мадины заинтересует любого. Девушка часто путешествует с детьми и пишет об этом на странице.


Лола, @lolakhon

Лола

Блог Лолы про материнство и жизнь в Лондоне. Она также проводит прямые эфиры с интересными гостями.


Diyora, @yaponiya_yokoso

Diyora

Семейная жизнь в Японии глазами девушки из Узбекистана. Блог в формате life-style. Diyora пишет на двух языках.

Таджикистан

Малика, @maliadventure_

Малика

Девушка живет в Шарлоте и ведет блог о жизни в США. Помимо ведения блога Малика также работает финансовым аналитиком.


Мадина, @madina_kodiri

Мадина живет в Нидерландах. В своем блоге делится видеорецептами.


Чонон, @jononat

Чонон

Travel-блогер из Душанбе. Страница Чонон вдохновляет — у девушки полно фотографий из самых разных стран.


Elen, @why_elen

Elen

Девушка пишет интересные посты про образование в Европе, стажировку в Индии и многом другом. У себя на странице она затрагивает и другие актуальные темы.

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