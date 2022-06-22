Где больше узнать о жизни за рубежом. 20 интересных блогеров из стран Центральной Азии

Собрали подборку блогеров из Центральной Азии, которые подробно рассказывают об особенностях переезда, жизни, работы или учебы в разных странах.
Казахстан
Жанель, @lifelearning
Блог Жанель — фаворит среди жителей Центральной Азии. За обновлениями ее страницы следит миллион человек. Она делится семейными моментами жизни в Берлине и Алматы.
В блоге можно найти рецепты, советы по воспитанию детей или просто получить прилив позитивной энергии.
Жанара, @paris_kz
Самый интересный блог о Париже. Жанара живет во Франции уже 14 лет. Отвечает на вопросы подписчиков, выкладывает красивые фотографии.
Leila, @_leliiik
Блог о жизни, путешествиях и моде. Девушка переехала из Алматы в Сиэтл и рассказывает об этом у себя на странице.
Малика, @malikanatbek
Малика учится на дизайнера в самом известном вузе мира — Stanford University. В блоге делится учебными моментами и рассказывает о жизни в Калифорнии.
Кыргызстан
Беназир, @benoka.bai
Беназир — ваш гид в мир IT. Она живет в Штатах и рассказывает об особенностях работы программистом за рубежом.
Малика, @wowmalika
Почти полгода Малика живет в Сиднее и активно ведет аккаунт. Она рассказывает о фишках в Instagram и учит снимать креативные reels.
Айнура, @kyrgyznomad
Айнура ведет эстетичный профиль о семейной жизни в США. Особенно интересно смотреть stories и reels.
Малика, @lillarein
Блог о жизни школьницы в Штатах. Ведет спокойный и эстетичный блог.
Узбекистан
Sitorabonu, @bonu_rs
Девушка переехала из Бухары в Бонн. Sitorabonu рассказывает о жизни в Германии.
Мадина, @madina_shadieva
Семейный блог Мадины заинтересует любого. Девушка часто путешествует с детьми и пишет об этом на странице.
Лола, @lolakhon
Блог Лолы про материнство и жизнь в Лондоне. Она также проводит прямые эфиры с интересными гостями.
Diyora, @yaponiya_yokoso
Семейная жизнь в Японии глазами девушки из Узбекистана. Блог в формате life-style. Diyora пишет на двух языках.
Таджикистан
Малика, @maliadventure_
Девушка живет в Шарлоте и ведет блог о жизни в США. Помимо ведения блога Малика также работает финансовым аналитиком.
Мадина, @madina_kodiri
Мадина живет в Нидерландах. В своем блоге делится видеорецептами.
Чонон, @jononat
Travel-блогер из Душанбе. Страница Чонон вдохновляет — у девушки полно фотографий из самых разных стран.
Elen, @why_elen
Девушка пишет интересные посты про образование в Европе, стажировку в Индии и многом другом. У себя на странице она затрагивает и другие актуальные темы.