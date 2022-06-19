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Гай Ричи станет режиссером нового фильма студии Disney — киноверсии мультфильма «Геркулес»
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Сегодня в 11:00

Гай Ричи станет режиссером нового фильма студии Disney — киноверсии мультфильма «Геркулес»

Британский режиссер Гай Ричи, известный по фильмам «Карты, деньги, два ствола» и «Джентльмены», станет режиссером нового фильма студии Disney. Он поставит киноверсию мультфильма «Геркулес».

Работой над картиной займется продакшн-компания AGBO Джо и Энтони Руссо, выпустившая «Мстителей: Финал». Первый вариант сценария написал Дэйв Каллахэм, его текст будут дорабатывать другие авторы.

В данный момент AGBO занимается поиском сценаристов для проекта. Им предстоит адаптировать оригинальный мультфильм 1997 года, режиссерами которого выступали Рон Клементс и Джон Маскер.

Анимационная картина представляла собой мюзикл, саундтреки для него написал Алан Менкен, работавший также над «Русалочкой», «Красавицей и чудовищем», «Покахонтас» и «Алладином».

Источник: daily.afisha.ru

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