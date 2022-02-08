Гастропоездки, доступ в тренажерный зал и бесплатные обеды: 10 вакансий с приятными бонусами

Golang Developer в Darwin Tech Lab
Город: Нур-Султан
Обязанности:
— поддерживать и развивать текущие сервисы для торговли
— строить и оптимизировать highload архитектуру
— интегрироваться с API различных крипто валютных бирж
— генерировать новые идеи и предложения
— создавать новые продукты.
Требования:
— опыт работы на GO от двух лет
— работали с любой SQL базой данных, знаете, что такое индексы и как их готовить, имели опыт оптимизации запросов
— опытный unix-пользователь
— знаете и используете Git
— работали с многопоточным и асинхронным программированием
— разбираетесь в чужом коде.
Что получите:
— постоянное обучение и повышение квалификации
— интересные проекты, мероприятия и совместный досуг
— самый вкусный кофе в городе и неограниченное количество вкусняшек
— ежедневная развозка дом-работа-дом.
QA тестировщик в Documentolog
Город: Нур-Султан
Обязанности:
— ручное функциональное тестирование
— написание скриптов для автоматизации тестирования
— фиксация результатов в баг-трекере
— написание тестовой документации
— тестирование верстки страниц при различных сценариях поведения пользователей для каждого модуля по отдельности как в web, так и на мобильных устройствах.
Требования:
— понимание жизненного цикла разработки ПО
— понимание принципов и методологий тестирования
— знание основ языков программирования и форматов обмена данными
— опыт ручного и автоматизированного тестирования
— опыт написания тестовых сценариев и составления планов тестирования.
Что получите:
— ежегодная обязательная инфляция заработной платы
— возможность карьерного и финансового роста
— крутые корпоративные мероприятия и кофе-брейки
— мерч от компании.
UI/UX дизайнер в Stylemix
Город: Ташкент
— разработка структуры и дизайна web интерфейса
— оптимизация дизайна существующих и разработка новых интерфейсов
— прототипирование, проектирование дизайна интерфейсов
— обеспечение полного цикла UI/UX-проектирования продукта
— создание UI/UX-документации, спецификаций, инструкций.
Требования:
— опыт с инструментами проектирования интерфейсов Figma
— умение осмыслить существующий интерфейс, декомпозировать его, улучшить, наследовать стили
— понимание и умение использования Material Design
— понимание принципов построения дизайн-систем и создания UI Kit
— опыт в проектировании пользовательских сценариев и путей пользователей будет большим плюсом.
Что получите:
— комплексное питание: бесплатные классные завтраки, обеды, вкусный кофе и чай
— работу в команде увлеченных своим делом профессионалов
— специально оборудованную игровую с PlayStation4, Dota2, CS GO.
HR-manager в ZEON
Город: Бишкек
Обязанности:
— составление и оформление трудовых договоров, контрактов и соглашений
— формирование и учет личных дел сотрудников
— производить поиск, отбор и оценку соискателей
— проведение собеседований с кандидатами
— мотивация сотрудников компании, нахождение индивидуального подхода к ним.
Требования:
— опыт работы от года на аналогичной должности
— высшее образование
— знание трудового законодательства
— высокие коммуникативные навыки.
Что получите:
— частичная оплата при прохождении нужных курсов или на изучение английского языка, talking club
— пицца, напитки, при совместных празднования Дней рождения с подарком в конверте
— мы за спорт, поэтому каждую неделю играем в футбол.
QA Engineer в TimelySoft
Город: Бишкек
Обязанности:
— тестировка ПО.
Требования:
— теория тестирования, методологии, виды и типы тестирования
— опыт ведения документации
— навык работать с документацией
— опыт работы с системами учета дефектов, жизненный цикл дефекта
— техники тест-дизайна, применение техник тест-дизайна на практике.
Что получите:
— дружный коллектив
— уютный и просторный офис
— teambuilding
— сертификация Microsoft за счет компании.
Разработчик Full-Stack Junior в ALG Innovation
Город: Нур-Султан
Обязанности:
— полный цикл разработки ПО: анализ, проектирование, разработка, тестирование, внедрение, сопровождение.
Требования:
— образование: высшее техническое
— знание английского языка не ниже уровня чтения технической документации.
Что получите:
— социальный пакет
— оплата лимита по сотовой связи
— обеды с доставкой в офис
— гибкий график работы.
HR-Менеджер в BeFit
Город: Нур-Султан
Обязанности:
— вывод необходимого количества способных сотрудников для достижения целей компании, вовлекая их в стратегические цели, идеологию и формируя продуктивную атмосферу.
Требования:
— с хорошим опытом в коммуникациях, важно чтобы тебе нравились люди и ты любил много общаться
— с системным подходом в работе
— готовым полностью вкладываться своим временем и энергией в развитие компании
— ориентированным на цифры и результат.
Что получите:
— возможность стать партнером и открыть свои студии при желании развиваться как предприниматель.
IT HR-специалист в Bultech
Город: Нур-Султан
Обязанности:
— анкетирование, сбор обратной связи от сотрудников и кандидатов для улучшения условий и развитии компании
— ведение кадрового делопроизводства
— организация мероприятий
— организация поиска и подбора персонала
— помощь в подборе IT персонала.
Требования:
— опыт на соответствующей позиции от трех лет
— высокие навыки ведения переговоров
— ориентация на результат
— знание методологии оценки эффективности кадров.
Что получите:
— компенсация участия в конференциях
— дружная и слаженная команда
— система бонусов
— своя кухня
— во время отдыха возможность расслабиться с PS, настольный футбол, дартс.
Главный бухгалтер в National Innovative Payment Technologies
Город: Ташкент
Обязанности:
— контролирование и учет всех банковских операций
— формирование и составление бухгалтерской отчетности
— работа с первичной документацией
— отправление банковских платежек через систему «банк-клиент»
— расчет заработной платы, начисление и уплата всех налогов по заработной плате.
Требования:
— опыт кадрового делопроизводства и работы на сайте
— знания и навык работы в 1С:8
— знание русского и узбекского языков обязательно
— опыт успешного прохождения налоговых проверок.
Что получите:
— дружелюбный коллектив и комфортабельный офис
— социальный пакет
— доступ в тренажерный зал
— тимбилдинги.
Управляющий ресторана с сыроварней в Big Apple
Город: Алматы
Обязанности:
— каждый день работать над тем, чтобы атмосфера в ресторане была максимально гостеприимная, душевная и теплая как для гостей, так и для сотрудников
— учить, организовывать и настраивать сотрудников на выполнение поставленных задач
— планировать, организовывать и контролировать сотрудников ресторана
— планировать, управлять продажами и достигать намеченных целей
— контролировать все кассовые операции.
Требования:
— опыт работы от трех лет на позиции менеджер-метрдотель ресторана
— опыт управляющего ресторана от двух лет
— иметь достаточные для нашего проекта знания в области гастрономии и вине
— знать стандарты сервиса и быть готовым их продемонстрировать.
Что получите:
— мотивация от чистой прибыли после прохождения испытательного срока
— обучение
— гастропоездки.