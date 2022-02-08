Гастропоездки, доступ в тренажерный зал и бесплатные обеды: 10 вакансий с приятными бонусами

Golang Developer в Darwin Tech Lab





Город: Нур-Султан

Обязанности:

— поддерживать и развивать текущие сервисы для торговли

— строить и оптимизировать highload архитектуру

— интегрироваться с API различных крипто валютных бирж

— генерировать новые идеи и предложения

— создавать новые продукты.

Требования:

— опыт работы на GO от двух лет

— работали с любой SQL базой данных, знаете, что такое индексы и как их готовить, имели опыт оптимизации запросов

— опытный unix-пользователь

— знаете и используете Git

— работали с многопоточным и асинхронным программированием

— разбираетесь в чужом коде.

Что получите:

— постоянное обучение и повышение квалификации

— интересные проекты, мероприятия и совместный досуг

— самый вкусный кофе в городе и неограниченное количество вкусняшек

— ежедневная развозка дом-работа-дом.





QA тестировщик в Documentolog







Город: Нур-Султан

Обязанности:

— ручное функциональное тестирование

— написание скриптов для автоматизации тестирования

— фиксация результатов в баг-трекере

— написание тестовой документации

— тестирование верстки страниц при различных сценариях поведения пользователей для каждого модуля по отдельности как в web, так и на мобильных устройствах.

Требования:

— понимание жизненного цикла разработки ПО

— понимание принципов и методологий тестирования

— знание основ языков программирования и форматов обмена данными

— опыт ручного и автоматизированного тестирования

— опыт написания тестовых сценариев и составления планов тестирования.

Что получите:

— ежегодная обязательная инфляция заработной платы

— возможность карьерного и финансового роста

— крутые корпоративные мероприятия и кофе-брейки

— мерч от компании.





UI/UX дизайнер в Stylemix





Город: Ташкент

Обязанности:

— разработка структуры и дизайна web интерфейса

— оптимизация дизайна существующих и разработка новых интерфейсов

— прототипирование, проектирование дизайна интерфейсов

— обеспечение полного цикла UI/UX-проектирования продукта

— создание UI/UX-документации, спецификаций, инструкций.

Требования:

— опыт с инструментами проектирования интерфейсов Figma

— умение осмыслить существующий интерфейс, декомпозировать его, улучшить, наследовать стили

— понимание и умение использования Material Design

— понимание принципов построения дизайн-систем и создания UI Kit

— опыт в проектировании пользовательских сценариев и путей пользователей будет большим плюсом.

Что получите:

— комплексное питание: бесплатные классные завтраки, обеды, вкусный кофе и чай

— работу в команде увлеченных своим делом профессионалов

— специально оборудованную игровую с PlayStation4, Dota2, CS GO.





HR-manager в ZEON







Город: Бишкек

Обязанности:

— составление и оформление трудовых договоров, контрактов и соглашений

— формирование и учет личных дел сотрудников

— производить поиск, отбор и оценку соискателей

— проведение собеседований с кандидатами

— мотивация сотрудников компании, нахождение индивидуального подхода к ним.

Требования:

— опыт работы от года на аналогичной должности

— высшее образование

— знание трудового законодательства

— высокие коммуникативные навыки.

Что получите:

— частичная оплата при прохождении нужных курсов или на изучение английского языка, talking club

— пицца, напитки, при совместных празднования Дней рождения с подарком в конверте

— мы за спорт, поэтому каждую неделю играем в футбол.





QA Engineer в TimelySoft





Город: Бишкек

Обязанности:

— тестировка ПО.

Требования:

— теория тестирования, методологии, виды и типы тестирования

— опыт ведения документации

— навык работать с документацией

— опыт работы с системами учета дефектов, жизненный цикл дефекта

— техники тест-дизайна, применение техник тест-дизайна на практике.

Что получите:

— дружный коллектив

— уютный и просторный офис

— teambuilding

— сертификация Microsoft за счет компании.





Разработчик Full-Stack Junior в ALG Innovation







Город: Нур-Султан

Обязанности:

— полный цикл разработки ПО: анализ, проектирование, разработка, тестирование, внедрение, сопровождение.

Требования:

— образование: высшее техническое

— знание английского языка не ниже уровня чтения технической документации.

Что получите:

— социальный пакет

— оплата лимита по сотовой связи

— обеды с доставкой в офис

— гибкий график работы.





HR-Менеджер в BeFit





Город: Нур-Султан

Обязанности:

— вывод необходимого количества способных сотрудников для достижения целей компании, вовлекая их в стратегические цели, идеологию и формируя продуктивную атмосферу.

Требования:

— с хорошим опытом в коммуникациях, важно чтобы тебе нравились люди и ты любил много общаться

— с системным подходом в работе

— готовым полностью вкладываться своим временем и энергией в развитие компании

— ориентированным на цифры и результат.

Что получите:

— возможность стать партнером и открыть свои студии при желании развиваться как предприниматель.

IT HR-специалист в Bultech





Город: Нур-Султан

Обязанности:

— анкетирование, сбор обратной связи от сотрудников и кандидатов для улучшения условий и развитии компании

— ведение кадрового делопроизводства

— организация мероприятий

— организация поиска и подбора персонала

— помощь в подборе IT персонала.

Требования:

— опыт на соответствующей позиции от трех лет

— высокие навыки ведения переговоров

— ориентация на результат

— знание методологии оценки эффективности кадров.

Что получите:

— компенсация участия в конференциях

— дружная и слаженная команда

— система бонусов

— своя кухня

— во время отдыха возможность расслабиться с PS, настольный футбол, дартс.





Главный бухгалтер в National Innovative Payment Technologies





Город: Ташкент

Обязанности:

— контролирование и учет всех банковских операций

— формирование и составление бухгалтерской отчетности

— работа с первичной документацией

— отправление банковских платежек через систему «банк-клиент»

— расчет заработной платы, начисление и уплата всех налогов по заработной плате.

Требования:

— опыт кадрового делопроизводства и работы на сайте

— знания и навык работы в 1С:8

— знание русского и узбекского языков обязательно

— опыт успешного прохождения налоговых проверок.

Что получите:

— дружелюбный коллектив и комфортабельный офис

— социальный пакет

— доступ в тренажерный зал

— тимбилдинги.





Управляющий ресторана с сыроварней в Big Apple



Город: Алматы

— каждый день работать над тем, чтобы атмосфера в ресторане была максимально гостеприимная, душевная и теплая как для гостей, так и для сотрудников

— учить, организовывать и настраивать сотрудников на выполнение поставленных задач

— планировать, организовывать и контролировать сотрудников ресторана

— планировать, управлять продажами и достигать намеченных целей

— контролировать все кассовые операции.

Требования:

— опыт работы от трех лет на позиции менеджер-метрдотель ресторана

— опыт управляющего ресторана от двух лет

— иметь достаточные для нашего проекта знания в области гастрономии и вине

— знать стандарты сервиса и быть готовым их продемонстрировать.

Что получите:

— мотивация от чистой прибыли после прохождения испытательного срока

— обучение

— гастропоездки.