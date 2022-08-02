Freedom Finance Bank запустил новый продукт для МСБ

Freedom Finance Bank позволяет в онлайн-формате получить терминал для приема карточных платежей. С его помощью можно мгновенно тратить деньги, которые бизнес получает от приема карт, оплачивать закупки с бизнес-карты, которая идет в комплекте.

Есть возможность снятия наличных в любом банкомате. Кредитный лимит устанавливается в зависимости от продаж: чем выше оборот, тем больше размер доступной кредитной линии, до 20 миллионов тенге. Первые 60 дней без %. Погашение кредита при происходит автоматически, при приеме следующих платежей по картам любых банков.

Предприниматели могут продавать в рассрочку на тех же условиях, что и крупные сети. Для получения терминала не нужно ехать в банк. Его можно получить через курьера.

Источник: @timurturlov