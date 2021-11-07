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Foals представили новый клип и анонсировали альбом
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Сегодня в 11:13

Foals представили новый клип и анонсировали альбом

Британские инди-рокеры Foals поделились первым релизом в 2021 году, это новый сингл Wake Me Up.

В клипе, сопровождающем выход трека, концерт музыкантов перетекает в гримерку и заканчивается рейвом на сцене. Срежиссировал видео Дейв Ист, который ранее работал с Melanie C и уже снял для Foals один клип — Neptune.

В песне не звучат привычные синтезаторы, а в клипе музыканты впервые появляются в виде трио. Несколько недель назад коллектив покинул клавишник Эдвин Конгрейв.

Wake Me Up войдет в новый, седьмой студийный альбом Foals, релиз которого намечен на 2022 год. Название пластинки и точную дату ее выхода музыканты пока не раскрывают.

Источник: daily.afisha.ru

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#музыка #клип #рок #инди #foals
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