Foals представили новый клип и анонсировали альбом

Британские инди-рокеры Foals поделились первым релизом в 2021 году, это новый сингл Wake Me Up.

В клипе, сопровождающем выход трека, концерт музыкантов перетекает в гримерку и заканчивается рейвом на сцене. Срежиссировал видео Дейв Ист, который ранее работал с Melanie C и уже снял для Foals один клип — Neptune.

В песне не звучат привычные синтезаторы, а в клипе музыканты впервые появляются в виде трио. Несколько недель назад коллектив покинул клавишник Эдвин Конгрейв.

Wake Me Up войдет в новый, седьмой студийный альбом Foals, релиз которого намечен на 2022 год. Название пластинки и точную дату ее выхода музыканты пока не раскрывают.

Источник: daily.afisha.ru