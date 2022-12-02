Financial Times назвала самых влиятельных женщин года

Газета Financial Times опубликовала список 25 самых влиятельных женщин 2022 года.
В список вошли супруга британского принца Гарри Меган Маркл, премьер-министр Финляндии Санна Марин, известная певица Билли Айлиш.
Кроме того, в списке значатся вице-президент Колумбии Франсиа Елена Маркес Мина, первая темнокожая судья Верховного суда США Кетанджи Браун Джексон, министр климата Пакистана Шерри Рехман, привлекшая внимание к проблеме наводнений в стране, глава получившей Нобелевскую премию мира правозащитной организации «Центр гражданских свобод» Александра Матвийчук, премьер-министр Барбадоса Миа Моттли, исполнительный директор дома моды Yves Saint Laurent Франческа Беллеттини.
Источник: tengrinews.kz