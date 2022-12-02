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Financial Times назвала самых влиятельных женщин года
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Сегодня в 09:44

Financial Times назвала самых влиятельных женщин года

Газета Financial Times опубликовала список 25 самых влиятельных женщин 2022 года.

В список вошли супруга британского принца Гарри Меган Маркл, премьер-министр Финляндии Санна Марин, известная певица Билли Айлиш.

Кроме того, в списке значатся вице-президент Колумбии Франсиа Елена Маркес Мина, первая темнокожая судья Верховного суда США Кетанджи Браун Джексон, министр климата Пакистана Шерри Рехман, привлекшая внимание к проблеме наводнений в стране, глава получившей Нобелевскую премию мира правозащитной организации «Центр гражданских свобод» Александра Матвийчук, премьер-министр Барбадоса Миа Моттли, исполнительный директор дома моды Yves Saint Laurent Франческа Беллеттини.

Источник: tengrinews.kz

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