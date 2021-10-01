Фильм о городище Культобе принимает участие в международном кинофестивале

В рамках международного фестиваля «Жемчужина Шелкового пути» состоялся специальный премьерный показ документального фильма известного казахстанского режиссера-документалиста Алексея Каменского.

Картина «Осмысляя историю. Тайны древнего Культобе», снятая при финансовой поддержке Евразийской группы, впервые представлена на большом экране. Лента рассказывает о промежуточных результатах самой масштабной на данный момент археологической экспедиции в Казахстане.

Фильм принимает участие в различных международных кинофестивалях о культурном наследии и археологии, в том числе в престижном кинофестивале The Archeology Channel 2021. В получасовой картине на английском языке основной акцент сделан на работах по консервации и частичной реставрации Культобе, благодаря которым древние руины постепенно обретают очертания уникального археологического парка, обещающего стать одним из самых популярных туристических объектов Туркестанского оазиса.

Источник: tengrinews.kz