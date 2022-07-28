Фильм Адильхана Ержанова попал в конкурсную программу Венецианского кинофестиваля

Новый фильм Адильхана Ержанова «Голиаф» вошел в конкурсную программу 79 Венецианского кинофестиваля.

Фестиваль пройдет с 31 августа по 10 сентября. Программа Orizzonti Extra демонстрирует главные тенденции в мировом кинематографе и открывает новые имена режиссеров со всего мира.

Проекты разных жанров и форматов оценит зрительское жюри, которое присудит приз за лучший фильм. В этой программе будет представлено семь фильмов.

Съемки фильма прошли в пригороде Алматы летом прошлого года. В картине снялись известные казахстанские актеры: Берик Айтжанов, Данияр Алшинов, Альмира Турсын и Еркен Губашев.

Источник: tengrinews.kz