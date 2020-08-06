Филармонии в Алматы, Бишкеке и Ташкенте вошли в топ-10 среди стран СНГ

Самой лучшей филармонией стран СНГ для просмотра концертов классической музыки онлайн названа Московская государственная академическая филармония, свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

Среди пятерки лидеров — Петербургская академическая филармония им Шостаковича, Белорусская государственная филармония в Минске, Казахская государственная филармония им. Жамбыла в Алматы, Азербайджанская государственная академическая филармония им. Муслима Магомаева в Баку, Государственная филармония Армении в Ереване.

Также в топ-10 лучших филармоний СНГ вошли: Государственная филармония Узбекистана в Ташкенте, Кыргызская национальная филармония им. Токтогула Сатылганова в Бишкеке.