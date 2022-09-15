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FIFTYFIVE GROUP сдали в эксплуатацию крупнейший спортивно-оздоровительный комплекс международного уровня в Душанбе
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Сегодня в 11:08

FIFTYFIVE GROUP сдали в эксплуатацию крупнейший спортивно-оздоровительный комплекс международного уровня в Душанбе

Спортивно-развлекательный комплекс построен отечественным предпринимателем — Председателем Совета группы компаний FIFTYFIVE GROUP Давроном Джураевым. С точки зрения возможностей и благоприятных условий для тренировок и занятий спортом он не имеет себе равных в странах Центральной Азии.

В спортивном комплексе постоянными рабочими местами обеспечены более 150 человек. Объект построен в особом стиле, с учетом архитектурного искусства арийских народов, в котором основными строительными материалами считались глина и кирпич.

Комплекс состоит из трех этажей. Включает в себя крытый стадион с мужской и женской раздевалками, тренажерный зал с продовольственным и спортивным магазином, базу отдыха с кафе, восстановительный центр с тренажерными залами, сухую и влажную сауну, медицинский пункт.

При этом в комплексе есть тренажерный зал, учебные классы, душевые, парикмахерская, прачечная, рабочие кабинеты и подсобные помещения. На этом спортивном объекте созданы необходимые условия для тренировок и спортивных занятий для более 300 человек.

С целью обеспечения безопасности клиентов в комплексе установлены современные технологии, такие как камеры видеонаблюдения и входные устройства с распознаванием лиц, а также действует система поддержания стабильной температуры в здании.

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#строительство #таджикистан #душанбе #здание #спортивныйкомплекс
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.