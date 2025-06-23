Фестиваль Cannes Lions 2025 заработал на заявках более 40 миллионов долларов

Международный фестиваль креативности Cannes Lions в 2025 году получил около 40,4 миллионов долларов на вступительных взносах — было подано 26 900 заявок при среднем размере оплаты одной заявки 1500 долларов. Ожидается, что общая выручка, включая билеты, спонсорские пакеты и мероприятия, превысит 100 миллионов долларов.

Организаторы зафиксировали рост числа заявок от независимых агентств на 18%. Наибольший прирост наблюдается в категориях Glass: The Lion for Change — плюс 53% и Design — плюс 17%. Категории Games, Film и Sustainable Development Goals показали двузначное снижение.

Источник: sostav.ru

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