WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

«Эйфория» пять лет спустя — что изменилось в 3 сезоне, и к чему готовиться перед просмотром
Искусство

21.04.2026

«Эйфория» пять лет спустя — что изменилось в 3 сезоне, и к чему готовиться перед просмотром

«Эйфория» вернулась спустя четыре года. Третий сезон сериала пропускает пять лет вперед: персонажи выросли, школа осталась в прошлом, а вместо неоновой эстетики первых двух сезонов — широкоэкранные вестерн-пейзажи на 65-миллиметровой пленке. Рассказываем, что изменилось, кого не досчитаемся на экране и что нужно помнить из предыдущих сезонов перед просмотром.


Самое радикальное изменение — тайм-скип


Создатель сериала Сэм Левинсон подтвердил: действие третьего сезона разворачивается спустя пять лет после финала второго. Первые два сезона вращались вокруг подростковой тревожности, школьных коридоров и поиска идентичности в городке Ист-Хайленд. Теперь персонажи покинули школьные стены — проблемы связаны с карьерой, реальной ответственностью и долгосрочными последствиями зависимостей.



Новая визуальная эстетика


Каждый сезон «Эйфории» — это отдельный визуальный язык. Первый снят на цифровые камеры Arri Alexa 65: неоновый, почти галлюциногенный. Второй — на 35-мм пленку Kodak Ektachrome с добавлением Kodak Vision3 500T, что придало картине зернистость и ощущение ускользающей памяти. Третий сезон снят на новую пленку Kodak VERITA 200D в форматах 35mm и 65mm. Это первый сериал в истории телевидения, использовавший 65mm в значительном объеме. Сам Левинсон описывает стиль через референсы к классическому вестерну — Говард Хоукс, Серджо Леоне — и комедийному экшену Бастера Китона: широкие планы, плотные тени, ощущение опасной взрослости.



Состав изменился


Ангус Клауд, исполнявший роль Фезко, скончался в июле 2023 года. Левинсон переписал сценарий так, чтобы персонаж остался в живых, пусть и за кадром. Барби Феррейра, сыгравшая Кэт, покинула проект еще в августе 2022 года. Линия бодипозитива и самопринятия, которую несла ее героиня, в третьем сезоне не продолжается. Зендая, Сидни Суини, Джейкоб Элорди, Хантер Шафер, Алекса Демие и Мод Апатоу вернулись в основной состав.



Что важно помнить из предыдущих сезонов


Ру работает курьером на Лори, отрабатывая долг из второго сезона. В третьем сезоне она показана в Мексике на опасных «рейсах».

В финале второго сезона Касси была полностью дестабилизирована. В третьем она уже помолвлена с Нейтом и живет в загородном доме — насколько устойчивым окажется это равновесие, покажет сезон.

Ру и Джулс расстались. Пятилетний пропуск ставит вопрос: встретятся ли они как изменившиеся люди, способные начать заново, или окончательно станут чужими?


Третий сезон «Эйфории» вышел на HBO 12 апреля 2026 года, новые серии — каждое воскресенье.

#искусство #кино #чтопосмотреть #сериалы #эйфория
