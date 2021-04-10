Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/bc6/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/bc69998d811ba308ba97e7544c4909b0.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
evgeniy-chebatkov-prinyal-uchastie-v-shou-vecherniy-urgant
Евгений Чебатков принял участие в шоу «Вечерний Ургант»
45
/
/

Сегодня в 11:10

Евгений Чебатков принял участие в шоу «Вечерний Ургант»

Евгений Чебатков — комик из Усть-Каменогорска, участник шоу Stand Up на ТНТ, принял участие в передаче «Вечерний Ургант». Выпуск с его участием можно посмотреть сегодня на YouTube.

Источник: @esquirekazakhstan

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#чтосмотреть #вечернийургант #евгенийчебатков
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
ВШЭ набирает слушателей на бесплатные факультативы в новом году
707
Просмотр финального матча Чемпионата мира по футболу-2018 в «Қазмедиа орталығы»
1408
Открыт прием заявок на онлайн-марафон Fintechstars Innovation Day
665