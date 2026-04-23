Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
Etihad Airways запускает регулярные рейсы в Узбекистан
Новости Центральной Азии и мира

Вчера в 15:30

Etihad Airways запускает регулярные рейсы в Узбекистан

Etihad Airways начинает летать в Узбекистан с 17 августа. Об этом договорились на встрече замминистра транспорта Узбекистана Жасурбека Чориева и главного операционного директора авиакомпании капитана Маджеда Аль-Марзуки.

Прямые рейсы свяжут Ташкент с Абу-Даби, откуда пассажиры смогут лететь по сети маршрутов Etihad — более 70 направлений в Европу, Азию, Австралию, Африку и Северную Америку. Билет из Абу-Даби в Ташкент стартует от 2 385 AED. Летать будут на самолетах Airbus серий A320 и A321.

Разрешение на регулярные рейсы авиакомпания получила ещё в октябре прошлого года.

Источник: uznews.uz


#узбекистан #транспорт #самолет #авиаперелеты
