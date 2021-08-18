Ernst & Young начала применять дипфейки сотрудников для общения с клиентами вместо личных встреч

Дипфейк-версии сотрудников начали применять в презентациях для клиентов и переписке по электронной почте. Вместо обычного текста или графиков клиенты получают полноценные виртуальные копии, которые рассказывают о презентации или содержимом письма.
Переход на дипфейки также помог с языковым барьером: один из партнеров компании не говорил на японском, но встроенная система перевода позволила его виртуальной копии общаться с клиентом из Японии на его языке.
Вместо термина «дипфейк» Ernst & Young назвала своих двойников ARI — личностями дополненной реальности.
Источник: vc.ru