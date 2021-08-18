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Ernst & Young начала применять дипфейки сотрудников для общения с клиентами вместо личных встреч
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Сегодня в 11:32

Ernst & Young начала применять дипфейки сотрудников для общения с клиентами вместо личных встреч

E&Y используют технологию стартапа Synthesia, которая из 40-минутного видео может сделать виртуальную копию человека.

Дипфейк-версии сотрудников начали применять в презентациях для клиентов и переписке по электронной почте. Вместо обычного текста или графиков клиенты получают полноценные виртуальные копии, которые рассказывают о презентации или содержимом письма.

Переход на дипфейки также помог с языковым барьером: один из партнеров компании не говорил на японском, но встроенная система перевода позволила его виртуальной копии общаться с клиентом из Японии на его языке.

Вместо термина «дипфейк» Ernst & Young назвала своих двойников ARI — личностями дополненной реальности.

Источник: vc.ru

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#стартап #ernst&young #технологии #виртуальность #дипфейк
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