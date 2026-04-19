Ернар Сарбасов о школе Farabi: математика и английский по уровню, а не по возрасту

Ернар Сарбасов директор школы Farabi рассказал о школе нового образца, где английскому и математике учат не по возрастам, а по уровню, и как учитель в шортах вдохновил его стать педагогом.

Ернар Сарбасов, 36 лет, город — Шымкент, Генеральный директор школы Farabi International school





О становлении





Я учился в КТЛ, после окончания планировал уехать по программе «Болашак» учиться на экономиста. Так как мне еще год нужно было переждать, то поступил в университет Сулеймана Демиреля в Алматы, по специальности «Два иностранных языка».

Все изменилось буквально на первом занятии. В кабинет зашел молодой преподаватель — в шортах, футболке, сел на парту и просто начал с нами разговаривать. Для меня, человека после строгой школьной системы, где все в галстуках и по правилам, это было что-то совершенно новое.

Он сказал, что у него IELTS 8.5 — это меня еще больше впечатлило, а еще он был настоящим и живым. В тот момент я подумал, что хочу быть как он. Тогда я впервые увидел, что преподаватель может вдохновлять не формально, а по-настоящему.

В SDU была особая атмосфера, казалось что это не просто вуз, а настоящая семья. И я понял, что не хочу уезжать и менять этот опыт.

На четвертом курсе мне предложили попробовать себя в роли воспитателя в колледже, и именно там произошел переломный момент.

Мне попалась сложная группа — ребята были закрытые, каждый сам по себе. Я помню одного парня — он всегда ходил в капюшоне, ни с кем не разговаривал. Для меня это стало личным вызовом. Я начал искать к нему подход: приносил чай, спрашивал, какие игры ему нравятся, пытался читать то же, что и он. Долго ничего не работало, но в какой-то момент он сам открылся. Мы долго разговаривали. И вот это ощущение, когда ты достучался до человека — оно было невероятным. Именно тогда я окончательно решил, что буду учителем.

После этого я пять лет проработал в школе «Нур-Орда» в Астане. Взял классное руководство у седьмого класса и довел их до выпуска. Быть классным руководителем — это самая сильная часть профессии. Потому что ты не просто заходишь на урок и уходишь. Ты знаешь каждого: его сильные стороны, страхи, сложности.

Ты понимаешь, кому нужна поддержка, кого нужно подтолкнуть, с кем просто поговорить. Особенно сейчас, когда у детей много давления, тревог. Иногда простая фраза «я тебя понимаю» может сыграть гораздо большую роль, чем любой урок.





О современной школе





За годы работы я понял одну важную вещь: не существует идеальной системы образования. Я был в разных странах и везде есть свои сильные и слабые стороны. Нет такого места, где все идеально. Поэтому важно не копировать чужие системы, а развивать свои сильные школы и подходы.

Долгое время я работал в образовании, но не управлял школой напрямую — был на уровне координатора, работал с директорами, предлагал идеи. И часто слышал: «Это не сработает».

И вот в этом году у меня появилась возможность реализовать все самому. Сейчас я работаю в школе нового формата, где мы стараемся полностью переосмыслить подход к обучению. Например, у нас математика и английский делятся по уровням, а не по возрасту.

Ученик второго класса может проходить математическую программу четвертого, если готов. Или наоборот — ученик старших классов закрывает базовые пробелы.

То же самое с английским: дети распределяются по уровню. Например, в группе intermediate может учиться ученик пятого класса и седьмого. Это то, о чем я мечтал давно — потому что у каждого свой темп, и система должна это учитывать.

Мы активно внедряем технологии. Учитель перед уроком надевает AI значок, а после проведения урока получает автоматическую обратную связь по структуре занятия: что получилось, что можно улучшить.

У нас около 25 кружков — от спорта до дрон-рейсинга. В дрон-рейсинге наши ученики уже показывают сильные результаты на уровне страны.

Кружки рассчитаны на детей с разными интересами. Если ребенок общительный — ему подойдут направления, связанные с коммуникацией: актерство, ораторство. Если он спокойный — можно пробовать робототехнику.

Сейчас у детей есть тенденция: «мне стало скучно — я ухожу». Но любой навык требует времени. Важно не бросать сразу. Я считаю, что требуется минимум год адаптации. Потому что сначала всегда легко, потом становится сложно, и только после приходит настоящий интерес и результат.

Но важно не просто дать выбор, а помочь ребенку найти себя — и не сломать чрезмерными ожиданиями.





О будущем образования





Раньше казалось, что технологии полностью заменят учителей — везде будет AI, платформы, автоматизация. Но теперь мое мнение изменилось.

В ближайшие 10 лет у родителей и учеников просто появится выбор. Будут школы, где обучение в большинстве выстроено через AI: индивидуальные треки, платформы, минимальное участие человека — возможно, только один ментор, который следит за прогрессом. Но при этом всегда будут люди, которым нужны люди.

У меня трое детей. Со старшим используем платформы без преподавателей. Сын в седьмом классе — уже с IELTS 7.5, во многом благодаря self-study инструментам.

Учитель будущего — это уже не тот, кто стоит у доски и объясняет тему всему классу. Это скорее ментор: человек, который сопровождает, поддерживает, направляет. А обучение как процесс все больше будет происходить через технологии.

Родителям важно понимать сильные стороны ребенка. В постсоветских странах, если у ребенка по математике пять, а по английскому три, его ведут к репетитору по английскому. В Японии — наоборот: ребенка ведут к репетитору по математике, чтобы усилить то, в чем он хорош.

Если говорить о навыках, которые точно не потеряют ценность — это коммуникация. Важно понимать: коммуникация — это не просто красиво говорить. Это умение слушать, чувствовать собеседника, правильно доносить мысль, не обидеть, создать доверие.

У Дейла Карнеги есть книга «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» — рекомендую прочитать каждому. Часто успех определяют не оценки, а умение выстраивать отношения.



