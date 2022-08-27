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Энн Хэтэуэй снимется в экранизации романа «Идея тебя» Робинн Ли
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Сегодня в 10:07

Энн Хэтэуэй снимется в экранизации романа «Идея тебя» Робинн Ли

Американская актриса Энн Хэтэуэй, известная по фильмам «Дневник принцессы» и «Рейчел выходит замуж», снимется в экранизации романа Робинн Ли «Идея тебя».

Режиссером телеадаптации станет Майкл Шоуолтер, работавший ранее над «Выбывшей» и «Психиатром по соседству». Он поставит сериал для стримингового сервиса Amazon Prive Video.

Шоу расскажет о 40-летней женщине по имени Софи. Ее бывший муж Дэн ушел от нее к более молодой девушке. Когда Дэн отказывается сопровождать их 15-летнюю дочь на фестиваль «Коачелла», это приходится сделать Софи. Там героиня знакомится с 24-летним Хайесом Кэмпбеллом — фронтменом популярной группы August Moon.

Источник: daily.afisha.ru

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