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Эминема включат в Зал славы рок-н-ролла
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Сегодня в 09:35

Эминема включат в Зал славы рок-н-ролла

Церемония награждения состоится 5 ноября 2022 года.

Кроме Эминема, в Зал славы включат еще шесть исполнителей, чей вклад в развитие рок-н-ролла посчитали значительным:

— кантри-певица Долли Партон

— нью-вейв-группа Duran Duran

— поп-певец и мульти-инструменталист Лайонел Ричи

— рок-певица Пэт Бенатар

— синти-поп-дуэт Eurythmics

— поп-певица Карли Саймон.

Организаторы премии также отметят достижения нескольких исполнителей в дополнительных категориях. Среди прочего, британскую хэви-метал-группу Judas Priest включат в Зал славы в номинации «Музыкальное совершенство».

Источник: tjournal.ru

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#музыка #рок #церемония #эминем #залславы
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