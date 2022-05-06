Эминема включат в Зал славы рок-н-ролла

Церемония награждения состоится 5 ноября 2022 года.
Кроме Эминема, в Зал славы включат еще шесть исполнителей, чей вклад в развитие рок-н-ролла посчитали значительным:
— кантри-певица Долли Партон
— нью-вейв-группа Duran Duran
— поп-певец и мульти-инструменталист Лайонел Ричи
— рок-певица Пэт Бенатар
— синти-поп-дуэт Eurythmics
— поп-певица Карли Саймон.
Организаторы премии также отметят достижения нескольких исполнителей в дополнительных категориях. Среди прочего, британскую хэви-метал-группу Judas Priest включат в Зал славы в номинации «Музыкальное совершенство».
Источник: tjournal.ru