Эминем выпустит коллекцию NFT-объектов

Американский рэпер Эминем выпустит коллекцию NFT-арт-объектов. Он создал их в сотрудничестве с маркетплейсом Nifty Gateway и представит на фестивале Shady Con.

Коллекция вдохновлена детством музыканта: комиксами, коллекционными карточками, игрушками и фигурками персонажей, которые он собирал. Арт-объекты, созданные рэпером, дополнят оригинальные инструментальные биты Эминема.

Рэпер признался, что хотел воссоздать некоторые из своих детских коллекций. Он надеется, что предметы из его NFT-коллекции будут вызывать такое же желание их получить и сохранить. Приобрести арт-работы Эминема можно будет на аукционе 27 апреля в 01:30 по Москве.

Источник: daily.afisha.ru