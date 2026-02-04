Эльнара Байназарова о том, как построить карьеру в системе ООН в Казахстане и в мире

Советник по коммуникациям ООН в Казахстане рассказала о деятельности организации и личных достижениях.

Эльнара Байназарова, город — Астана, советник по коммуникациям Офиса Постоянного координатора ООН в Казахстане, PhD, @ellebainazar





О себе

Я работаю в системе ООН в Казахстане и занимаюсь коммуникациями. Моя задача — делать так, чтобы сложные международные темы становились понятны людям.

Люблю ставить цели и идти к ним. Для меня важно чувство справедливости, особенно когда речь идет о равных возможностях и устойчивом развитии.

В людях ценю порядочность и честность. Без этого невозможны доверие, настоящая командная работа и долгосрочные результаты.

Я верю в силу среды. Человек как растение: в правильной среде он раскрывается, растет и начинает давать плоды, а в токсичной даже сильные навыки могут притупляться. Поэтому для меня важно не только то, что я делаю, но и где и с кем я это делаю.





Я окончила факультет международных отношений Казахского национального университета имени аль-Фараби. Затем получила степень магистра по менеджменту в Университете международного бизнеса. Позже вернулась в альма-матер, где защитила степень PhD по международным отношениям.

Мой профессиональный путь включает executive education в Азиатско-Тихоокеанском центре изучения проблем безопасности в США, работу в международном исследовательском проекте в Финляндии и обучение на краткосрочных программах в Китае. Мои рабочие языки: казахский, русский, английский и китайский.

Параллельно развиваю прикладные навыки: проходила обучение по режиссуре и продюсированию, ораторскому мастерству, профессиональному синхронному переводу. Сегодня активно осваиваю передовые инструменты в сфере ИИ. Для меня обучение — это непрерывный процесс: чтобы оставаться востребованным специалистом, важно постоянно развиваться и быть открытым к новым знаниям.

О карьере

Мой профессиональный путь начался в университете. Я прошла большой конкурс и получила свое первое место работы в Институте мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК. Это был сильный старт: работа в мозговом центре дала мне фундамент — умение мыслить стратегически, работать с большими объемами информации, готовить аналитические материалы и видеть процессы глубже.

Со временем мой профессиональный фокус начал смещаться в сторону коммуникаций. Я переехала в Астану, и в моей карьере появились международные структуры — Представительство Европейского Союза, ОБСЕ, ООН.





Процесс получения позиции в ООН Казахстан конкурентный и долгий. Но он честный: учитывается опыт, результаты, зрелость. И здесь есть принцип, который я считаю ключевым: сотруднику важно разделять ценности организации. Если ты внутри не согласен с тем, ради чего работает ведомство, тебе будет тяжело — даже если у тебя сильные навыки и идеальное резюме. В международных организациях коммуникационный специалист воспринимается как ключевой сотрудник, которому дают гибкость решений и пространство для креатива.

О деятельности

Я работаю в Офисе Постоянного координатора ООН в Казахстане. Наша задача заключается в том, чтобы система ООН в стране действовала согласованно: с общей логикой, понятными сообщениями и единым подходом. ООН в Казахстане — это большой механизм: 27 агентств, которые работают по разным направлениям поддержки страны на пути к целям устойчивого развития.

В таких условиях коммуникации — это прежде всего координация. Нужно объяснять, что мы делаем и зачем, выстраивать диалог и доверие, показывать реальные результаты и человеческие истории. Мой портфель достаточно широкий: стратегические и кризисные коммуникации, продюсирование событий высокого уровня и работа с контентом. Но в центре всегда остаются люди — именно через их истории возникает доверие.





Для многих специалистов в международной сфере работа в такой глобальной организации как ООН со временем становится профессиональной целью. При этом я изначально смотрела на все трезво и понимала, что вокруг ООН много как ожиданий, так и критики. Для меня ценность организации никогда не была в громких заявлениях. Она в том, как система работает на местах: в конкретных проектах и решениях, которые влияют на качество жизни людей. Когда видишь эту практическую отдачу, понимаешь, ради чего все это делается.



Мне близок принцип ООН Leaving No One Behind — «Никого не оставлять позади». В коммуникациях это означает говорить не для отчетов, а для людей: так, чтобы информация была понятной, полезной и действительно доходила до тех, для кого она предназначена.

ООН — это про людей, права и возможности, безопасность и устойчивое развитие. Меня вдохновляет идея «мягкой силы» и медиа-дипломатии — менять общество через культуру, креатив, диалог и уважение. Я искренне верю, что коммуникации способны влиять на мышление, объединять людей и помогать обществу становиться более справедливым и зрелым.

Самые сложные моменты в моей работе — это визиты и мероприятия высокого уровня. Там нет права на ошибку, и ты работаешь в режиме максимальной концентрации. В такие периоды находишься буквально в эпицентре событий: отвечаешь не только за коммуникации, но и за атмосферу, точность формулировок, скорость реакции. Например, во время недавних визитов Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша я занималась не только медиасопровождением, но и была его личным переводчиком за кулисами встреч высокого уровня. Это огромная ответственность и при этом невероятный профессиональный опыт.

Мне важно постоянно быть в тонусе. Меня вдохновляют искусство, культура и современные тренды: то, как меняется язык, визуальная среда, способы общения с аудиторией. Все это напрямую влияет на качество коммуникаций и помогает говорить с людьми на понятном им языке.

В профессиональном плане я горжусь умением соединять официальную повестку с креативом. Во многих проектах мы работаем с ограниченными ресурсами и без внешнего аутсорса, поэтому приходится быть многозадачной — продумывать концепции, смыслы, форматы и реализацию одновременно.

Есть и личные достижения, которые для меня значимы не меньше рабочих, например, участие и победа в проекте «100 Новых лиц Казахстана». Такие моменты дают ощущение, что твой путь и твоя работа находят отклик и за пределами профессиональной среды.

Центральная Азия показывает сильный уровень коммуникационных практик в международных структурах. В 2019 году один из моих проектов был признан лучшим по версии Европейского Союза, а в 2023 году годовой отчет ООН в Казахстане, над которым я работала, лучшим отчетом. Я также вхожу в число топ коммуникационных специалистов ООН, которые первыми внедряют передовые инструменты и подходы.

Работая с коллегами из разных стран, понимаешь: тот уровень и креатив, который есть у нас, ничем не уступает мировому. И мне важно, чтобы опыт Казахстана и Центральной Азии в сфере коммуникаций был все более заметен и признан на международной арене.

Жизненные принципы





Полагаюсь на любимый слоган папы, который со мной с детства: «Кто, если не я?». Он про уверенность: не ждать идеального момента, а начинать.

Второй принцип — не бояться ошибок. Большие вещи делают обычные люди. Главное уметь плавно двигаться к своей цели.

Третий принцип — не сравнивать себя с другими. У каждого свой путь и скорость. Сравнение часто забирает энергию, которую можно вложить в движение вперед.





Пять советов тем, кто хочет расти в международных коммуникациях

1. Развивайте гибкость — она сегодня важнее идеального плана.

2. Следите за культурой и трендами: насмотренность — это инструмент, а не «хобби».

3. Не сравнивайте себя с другими — держите свой темп и свою планку.

4. Развивайте свой нетворк и умейте поддерживать социальные связи.

5. Помните про детали: они решают все — от протокола до смысла одной фразы.