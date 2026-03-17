10 лучших ресторанов узбекской кухни в Ташкенте

Ташкент — это город, который пахнет горячими лепешками из тандыра, свежезаваренным чаем с базиликом и тем самым ароматом зиры, поднимающимся над огромными казанами с пловом. Здесь еда — не просто трапеза, а ритуал гостеприимства, где гостя встречают как дорогого друга. В нашем обзоре собрали 10 знаковых мест столицы, где традиции хранят так же бережно, как семейные реликвии.



Адрес: ул. Махмуда Тараби, 22

Один из старейших концептуальных ресторанов города, объединяющий арт-кафе, галерею и дизайн-студию. Интерьер выполнен в стиле традиционного узбекского дома, кухня специализируется на домашней классике. Можно попробовать аутентичный нарын с тонко нарезанной кониной, жареные пельмени чучвара и уникальный лаваш «Караван» с сочной мясной начинкой. В мясном разделе представлены шашлыки из баранины и кебабы, приготовленные на углях, а для любителей легких блюд подается традиционный холодный суп чалоп и манты со свежим шпинатом.

Адрес: ул. Ифтихор, 1

Главная гастрономическая точка города, где готовят плов в гигантских казанах. В меню представлены два основных вида: «Ташкентский чайханский» с насыщенным темным рисом и «Праздничный» со светлым рисом, изюмом и нутом. Гости могут дополнить порцию деликатесами: казы — колбасой из конины, перепелиными яйцами и свежим салатом ачик-чучук, без которого плов и не плов вовсе.

Адрес: 1-й пр. Мукими, 25/3

Семейный ресторан с гриль-меню, выросший из локального бренда в одно из лучших мясных заведений города. Главная особенность кухни — мясо тандыр гушт, которое долго томится в специальной печи до состояния нежности, и куриные крылышки в фирменном маринаде. Также здесь готовят сочный шашлык из печени джигар, кебабы и массивные мясные сеты, рассчитанные на большие компании, в сопровождении горячих лепешек.

Адрес: ул. Джаркурган, 4

Ресторан национальной восточной кухни, предлагающий гостям меню с акцентом на праздничные блюда. Подают классический «Казан-кабоб» с хрустящим картофелем, уйгурский лагман с ручной тянутой лапшой и обилием овощей, а также фирменный плов. Особенность заведения — разнообразие мясных блюд на мангале и аутентичная выпечка, включая патыр-лепешки и самсу, которые готовятся непосредственно в ресторане.

Rayhon Milliy Taomlar, @rayhonuz

Адрес: ул. Шахрисабз, 1

Сеть ресторанов, ориентированная на быструю подачу популярных узбекских блюд высокого качества. Основу кухни составляют сытные супы машхурда и мастава, несколько видов лагмана — от классического супа до жареного цомяна, и традиционный плов. Заведение известно выпечкой: мясной самсой разных размеров и «Капса-самсой», а также доступными комплексными обедами, включающими все ключевые позиции национальной кухни.

Адрес: ул.Шахрисабз, 33А

Ресторан с уклоном в традиционную европейскую и узбекскую кухни в премиальном исполнении. В меню выделяется бешбармак с широким тестом и отборным мясом, а еще большой выбор блюд на садже — сковороде, на которой мясо томится вместе с овощами и специями. Для ценителей гриля предлагается ассорти шашлыков «Султан» и фирменные кебабы, а на десерт подается восточная пахлава ручной работы.

Адрес: ул. Богсарой, 43



Арт-ресторан, предлагающий редкое для Ташкента сочетание кыргызской и узбекской национальных кухонь. Стоит попробовать традиционный куурдак — жареное мясо с луком, «Манты в казане» и наваристые супы из конины и баранины. Интерьер в стиле юрты дополняет гастрономический опыт, включающий дегустацию национальных напитков чалоп или кумыс, и классического узбекского плова в авторской подаче.

Адрес: ул. Истикбол, 45-1

Заведение годами сохраняет фокус на одном главном блюде — знаменитой тандырной самсе. Кухня максимально проста: большая порция рубленого мяса с луком и курдючным жиром в хрустящем тесте. Кроме самсы гостям предлагают свежий чай с лимоном и наватом, и базовые овощные салаты. Место признано многими локальными гидами эталоном традиционной ташкентской «точки» национальных блюд.

Адрес: ул. Садыка Азимова, 79А

Ресторан восточного гостеприимства, объединяющий турецкие и центральноазиатские кулинарные хиты. Кухня базируется на разнообразии мясных деликатесов: сочные «Искандер-кебабы», пиде с различными начинками и традиционный узбекский плов. Меню дополнено классическими супами — чечевичным мерджимеком и шурпой, а завершить обед предлагают фирменным десертом кюнефе или ассорти восточных сладостей.

Адрес: ул. Шота Руставели, 12

Ресторан домашней узбекской кухни, который славится гостеприимством и следованием семейным рецептам. Главный акцент сделан на мясные деликатесы: нежный «Тандыр-гушт» — мясо, запеченное в тандыре, сочные шашлыки и авторский «Плов от шефа», который готовится с особым вниманием к деталям. Гости могут попробовать традиционный нарын с домашней лапшой и кониной, наваристую шурпу и несколько видов мантов. Визитная карточка заведения: свежеиспеченные лепешки и десерты с использованием инжира, в честь которого назван ресторан, а еще большой выбор восточного чая.