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20 новых заведений, парков и арт-пространств Ташкента, где вы еще не были
Ташкент

27.06.2025

20 новых заведений, парков и арт-пространств Ташкента, где вы еще не были

В этом обзоре мы собрали 20 новых мест в Ташкенте: от уютных кофеен и атмосферных ресторанов до арт-пространств, пляжей и сафари парков. Здесь каждый найдет что-то для себя.


The Red Cut, @theredcut.uz

Современный семейный ресторан с летней террасой, разнообразным меню и авторскими напитками. Здесь играют диджей-сеты, а по воскресеньям с 12:00 до 14:00 проходят бранчи с живой музыкой.


Nachalo, @nachalo.tashkent


Уникальное заведение с большим выбором вин со всего мира. Приятная расслабляющая атмосфера, диджей-сеты и вина на любой вкус. Идеально для романтического свидания и спокойного вечера с друзьями.


Salata, @salata.cafe


Кафе здорового питания с разнообразными салатами, боулами и сэндвичами из свежих натуральных ингредиентов. Здесь также подают бизнес-ланчи с 11:00 до 14:00.


Tea Time, @tea.time.uz


Место, где вы можете отведать настоящий bubble tea с разнообразными вкусами и добавками из свежих ингредиентов.


Traveller’s Coffee, @travelers_coffee_tashkent

Филиал мирового бренда кофеен с многолетней историей, где подают спешиалти-кофе, сытные завтраки и десерты.


Pinkberry, @pinkberry.uzbekistan

Заведение с замороженным йогуртом, разнообразными топингами и свежими фруктами в качестве добавок к десерту. Здесь вы также можете насладиться bubble tea и другими сладкими напитками.


Karlson Lounge Bar, @karlson.lounge.bar


Уютный лаундж с террасой и видом на город, авторскими напитками, дымными коктейлями.


Wow cafe, @wowcafe.uz


Заведение, где можно попробовать уникальную сахарную вату в форме любимых персонажей мультфильмов и bubble tea.


The Hookah, @thehookah.uz


Заведение с приятной расслабляющей атмосферой. Отличный выбор для спокойного вечера с друзьями.


Sunset Lounge, @sunsetlounge.uz

Стильный лаундж с террасой, откуда открывается живописный вид на город. Каждую субботу здесь играет живая музыка.


Yangi O’zbekiston Bog’i, @yangiozbekistonbogi


В самом большом парке Ташкента теперь есть пляж. Наслаждайтесь летним отдыхом на песчаном берегу, не выезжая из города.


H.A.V.O., @havo.tashkent

Гастрономический парк в центре города с разнообразной кухней и авторскими напитками. Стильное заведение под открытым небом с атмосферой пляжного отдыха для самых веселых вечеров.


Magic Safari, @magicsafari.uz

Сюда стоит отправиться за атмосферой дикой природы и интерактивным опытом с возможностью приблизиться к экзотическим животным, не нарушая их комфорт и безопасность. Здесь вас ждут львы, кенгуру, альпаки и другие редкие животные.


Paillasse, @paillasse.uz


Уникальный швейцарский ресторан с атмосферой альпийского уюта и изысканными европейскими вкусами — сырный фондю, блюда средиземноморской кухни и вино.


Kitana, @kitana.tashkent


Современная интерпретация классических блюд паназиатской кухни. Стильный интерьер и приятная атмосфера, это место идеально для тех, кто ищет новые вкусы.


Matcha, @matcha.uz


Пространство, посвященное матче — от классического вида этого напитка до десертов и мороженого с матчей.


Oud Coffee, @oudcoffee.uz

Новая кофейня в Ташкенте, где делают ставку на минимализм, приглушенные тона и чистый визуальный стиль. Классический итальянский кофе, вкусные десерты и полезные боулы с заботой о вкусе и пользе.


Musiqaxona, @musiqaxona


Арт-пространство для творческих личностей. Здесь проходят диджей-сеты, живые выступления, также есть школа и студия музыкального продюсирования.


Paramacho, @paramacho.uz


Уникальная локация, в которой вы можете отведать сытные парамачи. Особая атмосфера и рецепты, проверенные поколениями.


Gosht barocco, @gosht.uz

Новый филиал семейного мясного ресторана с большим выбором разнообразных блюд и авторских напитков. Идеально для приятного ужина в кругу семьи.

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