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Элина Михина стала чемпионкой Азии по легкой атлетике
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Сегодня в 10:30

Элина Михина стала чемпионкой Азии по легкой атлетике

Казахстан завоевал вторую золотую медаль на 10 Чемпионате Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях. На дорожках Астаны порадовала болельщиков Элина Михина.

Элина Михина была самой быстрой в беге на 400 метров, пробежав дистанцию за 54:07 секунды. В этой же дисциплине у мужчин казахстанец Михаил Литвин завоевал серебряную медаль азиатского первенства.

Источник: zakon.kz

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