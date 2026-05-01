Елигай Сегизбай о гранте в Purdue University, конференциях в Гонконге и Париже и позиции teaching assistant в США

Елигай Сегизбай окончила Назарбаев Университет, дважды выигрывала финансирование на международные программы — в Гонконг и Париж — и в итоге поступила в Purdue University, который входит в топ-5 вузов США в сфере STEM. С грантом позиция teaching assistant покрывает обучение полностью. Елигай рассказала, как готовила мотивационное письмо полгода, зачем смотреть CV профессоров при составлении резюме и что такое application fee waiver.

Елигай Сегизбай, 24 года, город — Форт-Уэйн, США, студентка магистратуры по математике в Purdue University, @yeligay_8

Purdue University я выбирала не по общему рейтингу, а по силе программы в конкретной специальности: университет входит в топ-5 в сфере STEM в США. Здесь учатся студенты из 130 стран. Мне важно было оценить, насколько развит департамент математики, какие ресурсы есть у университета, и как он поддерживает иностранных студентов. Отдельным критерием стало наличие финансирования: я рассматривала только те университеты, где есть возможность получить позицию graduate teaching assistant и не платить за обучение.

К поступлению готовилась с третьего курса бакалавриата. Постепенно накапливала исследовательский опыт: работала с профессором, участвовала в научной работе, презентовала результаты на конференции. Один из самых сложных этапов — написание мотивационного письма: я работала над ним около полугода, постоянно дорабатывала и собирала обратную связь от преподавателей и друзей, а также обращалась в университетский writing center. Важную роль сыграли и рекомендательные письма, особенно от научного руководителя в Назарбаев Университете и профессоров, у которых я взяла больше трех курсов.

Еще один важный документ — резюме. При подготовке открывала сайты профессоров: у каждого есть CV в открытом доступе. Изучила, как они оформляют резюме, и выстроила собственное в том же формате, чтобы приемной комиссии было удобно читать.

Приемной комиссии важен весь путь во время бакалавриата: что конкретно делал, как развивался. Большое внимание я уделяла международному опыту. В Назарбаев Университете была возможность подавать на финансирование научных, лидерских и образовательных программ за рубежом. Я дважды выиграла финансирование от университета: после второго курса поехала на Гарвардскую конференцию HPAIR в Гонконг, на четвертом — защищала свою научную работу на Conference on Research and Innovations in Science and Technology of Materials в Париже.

Помимо университетских грантов я подавалась на отдельные программы. После третьего курса поехала в Сербию на студенческую программу ISWiB, на последнем курсе — в Норвегию на программу ISFiT. Обе программы финансировались Министерством культуры принимающей страны

Из документов нужно было подготовить стандартный пакет: транскрипт, резюме, мотивационное письмо и рекомендации. Также я сдавала IELTS — это обязательное требование, несмотря на то что обучение в Назарбаев Университете велось на английском языке. Для позиции teaching assistant многие государственные вузы США требуют балл 8,0 по IELTS. Дополнительные тесты GMAT и GRE не были обязательными, поэтому я подавалась без них.





Учебный процесс во многом похож на тот, к которому я привыкла в Назарбаев Университете: схожая структура семестров и система выбора курсов. Но есть отличия в самой программе и в американской культуре общения. В университете коммуникация между студентами и преподавателями свободная и открытая: они общаются на равных, иногда студенты называют профессора просто по имени, и поначалу было непривычно.

Нагрузка достаточно интенсивная, особенно с учетом того, что помимо учебы я работаю teaching assistant. При этом к ошибкам здесь относятся спокойно: преподаватели дают конструктивную обратную связь и поддерживают в процессе обучения, что создает комфортную академическую среду.

Система оценивания включает регулярную обратную связь. Например, в работе teaching assistant есть ежемесячные проверки со стороны департамента: мы проводим занятия и получаем рекомендации по улучшению.





Университет предоставляет большое количество ресурсов для студентов. Есть карьерный центр: помогают с резюме, проводят карьерные ярмарки, организуют встречи с работодателями и поездки в компании. Также доступна платформа Handshake — через нее можно находить вакансии, связываться с выпускниками и выстраивать профессиональные контакты еще во время учебы.

Доступен Math & Science Tutoring Center — туда может прийти любой студент, задать вопросы по домашней работе, разобрать тему и подготовиться к экзаменам. Осенний семестр я провела там, помогая студентам бакалавриата.

Purdue University поддерживает студентов первого поколения через организацию First-Generation College Students: академическая поддержка, наставничество и программы сообщества. Инициатива помогает тем, кто первым в семье поступил в университет, адаптироваться к студенческой жизни, успешно учиться и получать доступ к ресурсам: академическое консультирование, стипендии, поддержка сверстников.





Диплом моего университета открывает хорошие возможности, но в долгосрочной перспективе работодатели больше смотрят на практический опыт и навыки, чем на название вуза. Поэтому важно не только поступить, но и активно развиваться во время обучения.

Тем, кто хочет поступить в международный вуз, стоит начинать подготовку как можно раньше. Выстраивать стратегию с первого курса: участвовать в исследованиях, развивать международный опыт, работать над сильным профилем. И не бояться обращаться за помощью: писать выпускникам, собирать обратную связь, использовать профессиональные платформы.

Каждая заявка в американский университет стоит 60-120 долларов — это большие деньги для казахстанского студента, особенно при подаче в несколько вузов. Но есть возможность сэкономить с помощью application fee waiver, это освобождение от регистрационного взноса. Например, в Purdue university для получения вейвера нужно было посетить информационную сессию о программе магистратуры.





Одна из частых ошибок — откладывать все на последний момент. Например, IELTS я сдавала в ноябре, уже во время учебы и работы, и это создало лишний стресс. Лучше сдавать заранее летом. Еще одна ошибка — недооценка финансовой стороны: подача заявок, экзамены, виза, перелет — все требует серьезной подготовки и бюджета.

Из ресурсов мне помог LinkedIn: я связывалась с выпускниками, просила посмотреть резюме и мотивационные письма, собирала рекомендации. Также отслеживала возможности через образовательные платформы и каналы со стажировками и программами.

Даже если возникают финансовые или организационные сложности, решение всегда найдется: обращайтесь за поддержкой, ищите дополнительные возможности. Путь требует усилий, но он реален, если действовать системно и не сдаваться.



