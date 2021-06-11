Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
eksklyuzivnyy-al-bom-ot-zen-podpiski-yandeks-plyus-i-230-millionov-kaspi-bonusov-coca-cola-zapuskaet-unikal-nuyu-promo-akciyu
Эксклюзивный альбом от «õzen», подписки Яндекс Плюс и 230 миллионов Kaspi Бонусов: Coca-Cola запускает уникальную промо-акцию
105
/
/

Сегодня в 18:40

Эксклюзивный альбом от «õzen», подписки Яндекс Плюс и 230 миллионов Kaspi Бонусов: Coca-Cola запускает уникальную промо-акцию

Целое лето призы и подарки под каждой крышкой: с 1 июня по 31 августа каждый покупатель напитков Coca-Cola Classic, Coca-Cola Zero, Сoca-Cola Zero Лимон-Лайм, Fanta Апельсин и Sprite в пол-литровых бутылках с золотистыми крышками получает возможность выиграть невероятное количество призов. А гарантированный приз есть под каждой крышкой указанных напитков.

Впервые в Казахстане проводится столь масштабная летняя промо-акция с участием трех партнеров – Яндекс, который уже стал долгосрочным стратегическим партнером Coca-Cola в Казахстане, и два новых партнера – Kaspi.kz и творческое объединение молодых музыкантов õzen.

CC_Summer_MT_2021_Cityboard_295x205_Ozen.jpg

Александра Аккирман, менеджер по корпоративным связям и коммуникациям компании Coca-Cola в странах Центральной Азии и Кавказа

Этим летом мы решили поддержать и порадовать казахстанцев, поднять настроение, добавить позитивных эмоций в столь непростое время для всех. Впервые компания Coca-Cola и наши партнеры приготовили так много разноплановых призов. Вместе с Kaspi.kz мы раздадим 230 миллионов тенге в виде Kaspi Бонусов. Кстати сказать, Coca-Cola стала первой компанией среди производителей товаров массового спроса, заключившей подобное соглашение о сотрудничестве с Kaspi.kz – одной из ведущих цифровых компаний Казахстана. Среди призов - также подписки Яндекс Плюс на 3, 6 и 12 месяцев. А творческое объединение молодых музыкантов õzen приготовила сюрприз для ценителей хорошей отечественной музыки, записав эксклюзивный альбом Coca-Cola x õzen с 14-ю композициями молодых казахстанских исполнителей. Так мы решили оказать поддержку молодым отечественным исполнителям, набирающим популярность.

Эксклюзивный альбом Coca-Cola x õzen с композициями, которые будут звучать впервые, будет доступен только на Яндекс.Музыке для всех действующих подписчиков Яндекс Плюс. Среди исполнителей есть такие имена как abdr., dudeontheguitar, The Limba, Aro, The OM, Darkhan Jazz, Mona Songz.

Одновременно с летней промо-акцией Coca-Cola запускает в Казахстане платформу лояльности Coke Extra Zone, где, зарегистрировавшись с помощью QR-кода на этикетке бутылки, можно будет узнать, какой приз достался именно вам. После окончания летней акции платформа Extra Zone продолжит оставаться зоной акций, новостей и скидок для всех любителей напитков компании Coca-Cola.

Чтобы принять участие в акции, необходимы всего четыре шага:

1. Приобрести напиток компании – Coca-Cola Classic, Coca-Cola Zero Sugar, Сoca-Cola Zero Sugar Лимон-Лайм, Fanta Апельсин или Sprite объемом 0,5 л с промо-крышкой золотистого цвета
2. Сканировать QR-код на этикетке и по ссылке зарегистрироваться на Coke Extra Zone сайте
3. Ввести в специальное поле уникальный код с внутренней стороны крышки своего напитка, чтобы узнать, какой приз вы выиграли
4. Наслаждаться музыкой и бонусами вместе с Coca-Cola, õzen, Яндекс и Kaspi.kz!

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #лето #яндекс #ozen #cocacola
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Производитель веганского молока Oatly привлек $1,4 млрд на IPO
826
Астанчане смогут сделать доброе дело, купив чашку кофе
1790
Тимур Турлов инвестировал в Naimi.kz
1124