Экранизация Mortal Kombat выйдет в апреле

Киностудия Warner Bros. анонсировала дату релиза экранизации файтинга Mortal Kombat. Картина выйдет на экраны 16 апреля 2021 года — одновременно в кинотеатрах и на HBO Max.

Студия оповестила фанатов о точной дате выхода в твиттере и там же поделилась новым логотипом фильма — изображением привычного дракона. Также известно, что фильмы Warner Bros. будут доступны на HBO Max всего один день.

Киностудия также назначила дату выхода полнометражной версии «Тома и Джерри» — картина выйдет 26 февраля 2021 года. Главную роль в фильме сыграет Хлоя Морец.

Источник: daily.afisha.ru