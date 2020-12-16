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Экранизация Mortal Kombat выйдет в апреле
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Сегодня в 13:11

Экранизация Mortal Kombat выйдет в апреле

Киностудия Warner Bros. анонсировала дату релиза экранизации файтинга Mortal Kombat. Картина выйдет на экраны 16 апреля 2021 года — одновременно в кинотеатрах и на HBO Max.

Студия оповестила фанатов о точной дате выхода в твиттере и там же поделилась новым логотипом фильма — изображением привычного дракона. Также известно, что фильмы Warner Bros. будут доступны на HBO Max всего один день.

Киностудия также назначила дату выхода полнометражной версии «Тома и Джерри» — картина выйдет 26 февраля 2021 года. Главную роль в фильме сыграет Хлоя Морец.

Источник: daily.afisha.ru

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