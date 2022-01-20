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Экономика и инвестиции: где в Telegram почитать новости Центральной Азии и мира
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Сегодня в 17:45

Экономика и инвестиции: где в Telegram почитать новости Центральной Азии и мира

Собрали Telegram-каналы, которые помогут вам лучше разбираться в том, как устроена финансовая и инвестиционная сферы в Казахстане и во всем мире.


FINANCE.kz


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Количество подписчиков: 31 000

Авторский канал финансового аналитика Андрея Чеботарева. Здесь вы найдете финансовые и экономические новости Казахстана и всего мира, а также экспертные комментарии к ним.

Одна из самых интересных рубрик канала — «#УтреннийШорт», в рамках которой отмечены все самые интересные события из мира бизнеса, инвестиций и финансов. К постам также прикрепляются интересные изображения, например, графики рыночной капитализации NFT или бума на IPO.


TENGENOMIKA


Количество подписчиков: 30 000

На канале высказывается экспертное и независимое мнение редакционной коллегии, практикующих специалистов по курсу тенге, макроэкономике Казахстана и другим финансовым темам. Ведущий автор — экономист Галымжан Айтказин.

В постах разбираются важные темы не только локального, но и мирового масштаба. К примеру, последние материалы посвящены российскому фондовому рынку, ценам на недвижимость и инфляционным ставкам.


«Дневник Инвестора»


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Количество подписчиков: 7 000

Автор начал заниматься инвестициями в 2018 году, а через год создал канал, в котором начал рассказывать, куда и сколько вложил и какую это приносит прибыль.

Подробные посты рассказывают о том, где были найдены компании для инвестирования, какие они предлагают условия. Результаты сделок обычно можно узнать через несколько месяцев. Также на канале публикается общая полезная информация для тех, кто хочет попробовать себя в этой сфере.


Finmentor.kz


Количество подписчиков: 5 000

Авторы канала — команда специалистов, которые стремятся повысить уровень финансовой и инвестиционной грамотности казахстанцев. Здесь рассказывают обо всех событиях, которые влияют на экономику, а в утренних обзорах, в основном рассказывают о мировых финансовых новостях.


Finlit.uz


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Количество подписчиков: 9 000

Владелец канала — департамент по повышению финансовой грамотности Центрального банка Узбекистана. Он ведется на двух языках: русском и узбекском.

Контент направлен на повышение финансовой грамотности населения. Здесь публикуется полезная информация о том, как устроены основные экономические инструменты, а для наглядности даже снимают мини-сериал.


«ВТБ Мои Инвестиции»


Количество подписчиков: 298 000

Telegram-канал команды «ВТБ Капитал Инвестиции» — подразделения «Группы ВТБ», одного из лидеров российского рынка инвестиционно-банковских услуг.

Здесь публикуются инвест-идеи и обзоры разных секторов мировой экономики. Также на канале проводятся войс-чаты с инвестиционными консультантами, в которых можно задавать свои вопросы.


«СберИнвестиции»


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Количество подписчиков: 228 000

Канал инвестиционного подразделения «Сбера». Здесь рассказывают о новостях на мировом и локальных рынках, делятся инвестиционными прогнозами, инструментами и лайфхаками для начинающих и опытных инвесторов.

Авторы выделяют больше семи основных рубрик, от инвест-стратегий до медиа-материалов по теме.


«Тинькофф Инвестиции»


Количество подписчиков: 228 000

Официальный канал «Тинькофф Инвестиций». Здесь публикуется подробная аналитика, разные торговые идеи, финансовые новости и просто полезная информация для тех, кто хочет разбираться в инвестициях и экономике.


InvestFuture


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Количество подписчиков: 216 000

InvestFuture — крупнейший канал про финансы и инвестиции. Здесь больше десяти рубрик, в которых рассказывают о новостях фондового рынка, делятся информацией для повышения финансовой грамотности и отвечают на вопросы, заданные читателями.

В подборке утренних новостей авторы выкладывают по одному видео, которые помогают ориентироваться в современной финансовой ситуации в мире.


Crypto Pax


Количество подписчиков: 159 000

Crypto Pax — объединяет в себе сообщество инвесторов, актуальные новости мира криптовалют и инвестиций.

Здесь делятся информацией о том, как меняются основные показатели цифровых валют каждый день, есть удобные графики и понятная аналитика.

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#telegram #инвестиции #деньги #экономика #финансы
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