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Экипаж Crew-3 от SpaceX прибыл на МКС
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Сегодня в 10:35

Экипаж Crew-3 от SpaceX прибыл на МКС

Космический корабль Crew Dragon-3 компании SpaceX доставил четырех астронавтов к Международной космической станции.

В числе экипажа Радж Чари, Том Маршберн и Кайл Бэррон, а также космонавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер. Они присоединились к команде, которая уже находится на МКС. В их составе Антон Шкаплеров, Петр Дубов и астронавт NASA Марк Ванде Хай. Астронавты будут работать на станции до апреля 2022 года.

Стыковка произошла в автоматическом режиме.

Crew-3 стала очередной пилотируемой миссией SpaceX, осуществляемой в рамках программы «коммерческих» полетов NASA. Это пятая пилотируемая миссия среди уже запущенных SpaceX с помощью кораблей Crew Dragon. В частности, SpaceX доставила двух астронавтов NASA на МКС в мае 2020 года.

Источник: incrussia.ru

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