Единственная в Казахстане женщина-трансплантолог — Джамиля Сапарбай о медицине и науке в стране

В нашей рубрике об ученых из Центральной Азии мы знакомимся с молодыми исследователями и узнаем об особенностях их ежедневной работы и перспективах развития и роста. Ко дню женщин и девушек в науке, который празднуют ежегодно 11 февраля, мы поговорили с Джамилей Сапарбай.





Джамиля Сапарбай, PhD Университета Хиросимы, хирург-трансплантолог, Член ассоциации трансплантологов мира, Постдокторант Назарбаев университета





О себе

Я окончила бакалавриат в КазНМУ имени С. Д. Асфендиярова по специальности «Лечебное дело», затем прошла резидентуру в АО «МУА». Степень PhD получила в Японии, в Хиросимском университете. В настоящее время работаю врачом-хирургом-трансплантологом в Центре гепатопанкреатобилиарной хирургии и трансплантации органов в Астане, а также преподаю в Назарбаев Университете на позиции postdoctoral scholar.

Я занимаюсь лечением пациентов с заболеваниями печени. Основная специализация — трансплантация печени. Осуществляю прием в поликлинике, устанавливаю диагнозы, определяю показания к трансплантации и другим видам лечения, направляю к специалистам или веду лечение самостоятельно. Провожу операции и наблюдаю пациентов до и после хирургического вмешательства.

В Назарбаев Университете читаю лекции. Кроме этого, занимаюсь научным проектом по машинной перфузии печени. Сегодня в мире популярны исследования по машинной перфузии: нормотермической, гипотермической. Мы ведем проект именно по нормотермической перфузии печени.

О научных исследованиях

Медицина всегда тесно связана с наукой, поэтому я начала заниматься фундаментальными исследованиями еще во время докторантуры в Японии. Моя докторская работа была посвящена натуральным киллерам — NK liver resident-клеткам, находящимся в печени, а также изучению их особенностей в сравнении с NK-клетками из других органов.

В науку я пришла через клинический опыт. После окончания Алматинского университета я прошла интернатуру и резидентуру по общей хирургии в Астане, где главным было изучение хирургии под руководством опытных коллег. В это время к нам на мастер-классы приезжали японские специалисты, и с их легкой руки я продолжила научную карьеру, поступив в докторантуру в 2014 году.

Шесть лет я работала в лаборатории профессора Хидэки Одана, изучая иммунологические аспекты трансплантации печени. Тема моего исследования была посвящена liver resident NK-клеткам, которые отличаются от NK-клеток селезенки, периферической крови и костного мозга по набору лигандов на поверхности и обладают антиканцерогенным эффектом. Это особенно важно для пациентов с гепатоцеллюлярной карциномой, которым проводится трансплантация печени.





Особенность трансплантации и онкологии в том, что подходы, полезные для одной области, могут быть неблагоприятны для другой. Моя работа показала, что открытия в области онкологии могут быть применимы и в трансплантологии. Ранее я изучала роль белков теплового шока — Heat Shock Proteins — для стимуляции иммунитета у онкологических пациентов и влияние mTOR-ингибиторов на активность натуральных киллеров, что помогает предотвращать рецидивы гепатоцеллюлярной карциномы после трансплантации печени.

О науке в Казахстане и рекомендации молодым ученым





Наука — это когда группа ученых задает вопрос и пытается его доказать или опровергнуть. В Казахстане научная система, по сути, такая же, как в других странах, но масштабы и возможности несколько иные. В науке главное — креативность и новые идеи. С этим пока сложно. И это не только специфика Казахстана. Например, Япония в основном продолжает исследования, начатые другими, но затем «копает глубже» и находит что-то новое. Соединенные Штаты больше ориентированы на оригинальные идеи и лидерство в науке. Сравнивать науку в разных странах сложно, так как у каждой своя история и традиции.

Советы тем, кто хочет заниматься наукой

Базовое понимание науки лучше получать в странах с развитой научной школой, например, через докторантуру за рубежом. Или работать с ментором, обучавшимся за границей. После этого можно продолжать научную деятельность в Казахстане. Чем больше таких ученых возвращается, тем быстрее развивается наука в стране.





Наука требует времени и терпения — результаты не появляются за год или два. Проще написать эпидемиологическую статью и опубликовать ее в Q1, но гораздо приятнее получать результаты экспериментов своими руками, продвигать идеи, которые вы сами развили после анализа огромного объема литературы.

В науке важен энтузиазм. Деньги не принесут вам личной выгоды, они идут на исследования, реактивы и оборудование. Поэтому занимайтесь тем, что вам нравится, не ради денег, а ради интереса к науке и реальных открытий.