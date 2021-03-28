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Джордж Мартин подписал пятилетний контракт с HBO
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Сегодня в 11:51

Джордж Мартин подписал пятилетний контракт с HBO

Автор серии книг «Песнь льда и огня», которая стала основой сериала «Игра престолов», Джордж Мартин заключил сделку с HBO на пять лет.

Мартин будет участвовать в разработке новых шоу для сети и ее стрим-сервиса HBO Max. Сообщается, что компании эта сделка обошлась в восьмизначную сумму.

На данный момент HBO работает над пятью проектами по вселенной «Игры престолов». В их числе приквелы и некие дополнительные программы.

Помимо картин, основанных на «Песни льда и огня», Джордж Мартин снимет сериалы по мотивам романов «Знаки дороги» Роджера Желязны и «Кто боится смерти» Ннеди Окорафор.

Источник: daily.afisha.ru

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