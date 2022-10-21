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«Джеймс Уэбб» снял «Столпы творения». На изображениях видно, как формируются звезды
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Сегодня в 11:00

«Джеймс Уэбб» снял «Столпы творения». На изображениях видно, как формируются звезды

Телескоп «Джеймс Уэбб» запечатлел «Столпы творения» — холодные плотные облака газообразного водорода и космической пыли в туманности Орла, примерно в 7000 световых лет от Земли.

«Уэбб» оснащен инфракрасными детекторами, что позволяет ему видеть большую часть светорассеивающих эффектов в пылевых частицах. В частности, на снимках можно разглядеть ярко-красные шары — это новые звезды, которые рождаются при компактном скоплении газа и пыли достаточной массы.


А волнистые линии, похожие на лаву, рядом с этими красными шарами — выбросы звезд, которые все еще в процессе формирования. Иногда эти струи сталкиваются с другим веществом и образуют волнообразные узоры, подобные тем, что появляются на воде, когда по ней движется лодка.

Телескоп «Джеймс Уэбб» запечатлел «Столпы творения» — холодные плотные облака газообразного водорода и космической пыли в туманности Орла, примерно в 7000 световых лет от Земли.

Источник: daily.afisha.ru

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#наука #космос #фотография #телескоп #jameswebb
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