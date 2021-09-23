Джефф Безос выделит $1 млрд на сохранение биоразнообразия

Сейчас средства планируется потратить на «создание, расширение, управление и мониторинг охраняемых и заповедных территорий». Среди регионов, на охрану которых пойдут деньги, Анды в Южной Америке, бассейн реки Конго и Тихий океан.





Основатель Amazon Джефф Безос пообещал выделить в этом году гранты на сумму $1 млрд, чтобы сосредоточить усилия на охране природы. Средства будут выделены в рамках программы по борьбе с изменениями климата, на которую Безос отдаст до 2030 года $10 млрд.