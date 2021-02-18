Две квартиры к Наурызу разыгрывает строительная компания

Сегодня в Казахстане стартует конкурс «Достойный гражданин», в котором два победителя получат по квартире в новостройке! Проект осуществляется в рамках благотворительной деятельности строительного холдинга BI Group, при информационной поддержке Nur.kz.

Конкурс проводится накануне светлого праздника Наурыз, в честь 30-летия Независимости РК и 25-летия строительного холдинга. BI Group предоставил в качестве призового фонда две двухкомнатные квартиры в Алматы и в Нур-Султане.





Проект реализуется компанией во второй раз. Напомним, на участие в первом «Достойном гражданине» казахстанцы выдвинули более 2000 кандидатур. Победителями тогда стали Марина Чейшвили, которая внесла неоценимый вклад в поддержку людей с онкозаболеваниями, и Мурат Кабылбаев, отец 10 детей, пропагандирующий, в том числе личным примером, борьбу с сиротством.

Амангельды Омаров, председатель правления холдинга BI Group

Подобные конкурсы необходимы нашей стране. Мы должны выявлять социально-активных деятелей, которые показывают пример и двигают наше общество к лучшему, демонстрировать их жизненный путь, гражданскую позицию. Это объединяет граждан и поднимает их дух. Каждому времени нужны свои герои. Народ сам сделает выбор, а наша компания по достоинству наградит победителей.









Конкурс пройдет в четыре этапа:

1. С 17 по 24 февраля — выдвижение номинантов. Любой казахстанец может предложить кандидатуру человека, заслуживающего звания «Достойный гражданин» — будь то его скромный сосед или медийная личность. Главное, чтобы ваш претендент внес весомый вклад в решение социальных проблем, совершил геройский поступок, а, может, своей гражданской позицией привнес позитивные изменения в жизнь общества.

Выдвижение будет происходить только на площадке Instagram. Каждый пользователь на своей страничке в любом формате может рассказать о кандидате, сопроводив пост хештегами #biгражданин и #biазамат.

2. С 24 февраля по 3 марта из числа заявленных кандидатур независимые эксперты выберут 10 финалистов. Составление шорт-листа доверено независимой стороне — благотворительной организации с высокой репутацией.

3. С 11 по 17 марта — выставление отобранных экспертами номинантов на всеобщее народное смс-голосование. Определение двух победителей, набравших максимальное количество голосов!

4. 27 марта — награждение победителей. Один из них получит в подарок от BI Group недвижимость в Алматы, другой — в Нур-Султане.

В целях объективности сотрудники BI Group не будут вносить своих кандидатов для участия в конкурсе.