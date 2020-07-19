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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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DJ Khaled и Дрейк спели дуэтом дважды
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Сегодня в 10:42

DJ Khaled и Дрейк спели дуэтом дважды

Дрейк и DJ Khaled выпустили сразу два совместных сингла: Popstar и Greece. Композиции стали первыми ласточками с нового альбома DJ Khaled Khaled Khaled, выход которого он анонсировал несколько дней назад. Дату релиза он пока не назвал, но объявил исполнительными продюсерами своей 12-й студийной пластинки своих сыновей – 3-летнего Асада и 5-месячного Аалама.





Источник: intermedia.ru

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#дрейк #сингл #djkhaled
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