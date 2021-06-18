Disney+ показал вступительные титры перезапуска мультсериала про Чипа и Дейла

Disney+ выпустил видеоролик с вступительными титрами перезапуска мультсериала про Чипа и Дейла. Он будет называться «Чип и Дейл: Жизнь в парке» и выйдет на стриминговом сервисе 28 июля.

Шоу расскажет о приключениях бурундуков в большом городском парке. «Нервный и беспокойный Чип и непринужденный мечтатель Дейл — идеальная пара: они лучшие друзья и сводят друг друга с ума», — сказано в официальном описании.

Предполагается, что сюжет не будет завязан на спасательных операциях, как в оригинальном шоу. Вместо этого бурундуки будут охотиться за желудями и противостоять хулиганам. Кроме них в мультсериале появятся другие персонажи из мира «Диснея»: Плуто и бульдог Батч. Судя по официальному ролику, Рокфор и Гаечка не появятся в «Жизни в парке».

Сериал разработан лондонской анимационной командой Disney в сотрудничестве с Xilam Animation в Париже. Персонажи мультсериала - «Жизнь в парке», не будут разговаривать.

Впервые Чип и Дейл появились в мультфильме 1943 года «Рядовой Плуто» и за последующее десятилетие стали героями еще 23 анимационных лент. Дуэт получил подряд три номинации «Оскар» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм», за мультфильмы второй половины 1940-х. Тогда они еще носили минимум одежды и доставляли неудобства Дональду Даку. Позже пара стала заглавными персонажами сериала 1989 года «Чип и Дейл спешат на помощь».

Источник: daily.afisha.ru