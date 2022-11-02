Дипломы и аттестаты будут выдавать по QR-коду в Казахстане

Аттестаты и дипломы в Казахстане будут выдаваться по QR-коду в цифровом формате. У каждого ученика будет свой цифровой профиль. Самые востребованные услуги будут оказываться через eGov.

В колледжах будет создан единый реестр образовательных программ, а также профили студентов и выдача цифровых дипломов с генерацией QR-кода. Все востребованные услуги будут оказываться через eGov и мобильные приложения крупных банков.

Кроме того, у каждого педагога будет цифровое портфолио с информацией о прохождении аттестации, приеме на работу, участии в конкурсах.