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Дипломы и аттестаты будут выдавать по QR-коду в Казахстане
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Сегодня в 10:56

Дипломы и аттестаты будут выдавать по QR-коду в Казахстане

Аттестаты и дипломы в Казахстане будут выдаваться по QR-коду в цифровом формате. У каждого ученика будет свой цифровой профиль. Самые востребованные услуги будут оказываться через eGov.

В колледжах будет создан единый реестр образовательных программ, а также профили студентов и выдача цифровых дипломов с генерацией QR-кода. Все востребованные услуги будут оказываться через eGov и мобильные приложения крупных банков.

Кроме того, у каждого педагога будет цифровое портфолио с информацией о прохождении аттестации, приеме на работу, участии в конкурсах.

Источник: tengrinews.kz

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