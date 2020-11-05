Дипломат из Южной Кореи о благоприятной атмосфере и деятельности в Казахстане

О переезде

Я впервые в Казахстане и вообще в Центральной Азии. Живу здесь с августа 2019 года. Приехал со всей семьей — женой и тремя детьми.





Я знал о Казахстане, потому что это большая страна. Однако не знал ничего о людях, экономике, политике. Но сейчас с каждым днем узнаю все больше.

По прилете на меня произвел впечатление современный красивый аэропорт. А когда мы заехали в город, то увидели яркие высокие здания.

О жизни в Казахстане

Трудность была в языке, я не знал русского. Но сейчас беру уроки и понемногу обучаюсь. Это сложный для меня язык, много грамматических правил и написание другое.





По работе в основном я общаюсь с людьми из МИДа. А там многие говорят на английском, поэтому здесь у меня нет проблем с общением. Но когда я иду в магазин или в барбершоп, то мне приходится использовать свой русский. Иногда я сдаюсь и пользуюсь гугл-переводчиком. Я говорю на корейском, английском, китайском, немного на испанском и начинаю говорить по-русски.

До переезда в Казахстан я работал в США, мои дети учились там, поэтому они знают английский. Здесь они ходят в международную школу, где обучение и внутреннее общение происходит на английском, поэтому у них сложностей в коммуникации не было. Но плюс они учат русский язык. Старший сын в шестом классе, дочь и младший сын, которому четыре года, тоже учат русский.

Я не думаю, что между корейцами и казахами много различий. Во-первых, мы выглядим похоже. Мы уважаем семейные ценности. Люди здесь дружелюбные, как и корейцы.





У нас здесь много друзей в кругу дипломатов. Один друг из США познакомил меня здесь с доктором, с которым мы хорошо сдружились. У моих детей есть друзья в школе, и они не только иностранцы, есть и местные.

Когда я ничего не знал о стране, то ожидал меньшего, но оказалось, что здесь есть все, что нужно мне и моей семье. Когда у тебя есть семья, то нужны места для семейного отдыха. Мы часто ездим в «Балкарагай». Моим детям нравится кататься на лошадях, а зимой мы катаемся на плюшках. Для зимнего спорта здесь есть все: прекрасная арена «Алау», в каждом парке есть лед. Я также был в Алматы в горах, катался там. В прошлом месяце мы были на Чарынском каньоне и на озере Кольсай. Также мы с семьей ездили в Актау, где нам понравилось.

О профессиональном пути

В университете я учился на социолога. Но мне всегда нравилось изучать языки, поэтому я учил китайский и английский. Магистратуру я получил в Университете Пенсильвании, Флорида, где обучался год, также еще год изучал китайский язык в Китае.

А еще я всегда хотел работать в государственном секторе, чтобы вносить вклад в развитие своей страны. Поэтому решил сдать экзамены, чтобы стать дипломатом, и так получилось, что я прошел.

Первый пост у меня был в США, Сан-Франциско в генеральном консульстве. Я был консулом два с половиной года.

Работа в генеральном консульстве отличается от деятельности в посольстве. Главная задача консульства — это забота о гражданах Кореи, которые там пребывают. Я также занимался общественными делами, которые были направлены на то, чтобы продвигать политику правительства Южной Кореи, продвижение Южной Кореи как союзника США. Я встречался со многими корейскими ветеранами в США и вручал им медали.





А здесь я в основном работаю с официальными лицами Казахстана. Мы организовываем их визиты в страну, включая визиты глав государств. Мы также занимаемся общественной политикой. Иногда я даю лекции для студентов. Мы также держим связь со студентами, и главная задача — это познакомить их с Кореей.

Я заметил, что молодежь здесь интересуется корейской культурой и хочет посетить нашу страну, что я ценю. И это все создает благоприятную атмосферу для работы. Когда я обращаюсь к людям, они всегда рады помочь. Поэтому мне нравится здесь быть и работать.

Когда я ехал сюда, то думал, что мне хватит двух лет — это минимальный срок службы, но теперь я подумываю, чтобы остаться здесь еще на год, потому что мне и моей семье здесь нравится.