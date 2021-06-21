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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Димаш Кудайбергенов станет членом жюри на конкурсе в России
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Сегодня в 12:29

Димаш Кудайбергенов станет членом жюри на конкурсе в России

«Новая волна» — ежегодный международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки. С 2001 по 2014 год проводился на латвийском курорте Юрмала, который получил известность в советское время как место проведения Всесоюзного конкурса молодых исполнителей. С 2015 по 2019 год конкурс проводился в Сочи. В 2020 году «Новая волна» должна была пройти в Казани с 21 по 28 августа, но организаторы отменили проведение конкурса.

В 2021 году «Новую волну» планируют провести в Сочи с 19 по 25 августа.

Источник: zakon.kz

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#димашкудайберген #конкурс #новаяволна #музыкальныйконкурс
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