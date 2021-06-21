Димаш Кудайбергенов станет членом жюри на конкурсе в России

«Новая волна» — ежегодный международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки. С 2001 по 2014 год проводился на латвийском курорте Юрмала, который получил известность в советское время как место проведения Всесоюзного конкурса молодых исполнителей. С 2015 по 2019 год конкурс проводился в Сочи. В 2020 году «Новая волна» должна была пройти в Казани с 21 по 28 августа, но организаторы отменили проведение конкурса.

В 2021 году «Новую волну» планируют провести в Сочи с 19 по 25 августа.

Источник: zakon.kz